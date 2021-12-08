麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程！《開罐》專訪麥玲玲師傅，請她為香港人氣男團MIRROR 12名成員預測流年運程，玲玲師傅指，MIRROR有半隊人犯太歲，更有成員虎年容易受傷！



MIRROR 2021年人氣大爆發。（資料圖片）

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玲玲師傅表示，雖然有半隊MIRROR犯太歲，不過未必是壞事，因藝人、歌手犯大歲，反而有更易機會突圍而出、爆紅。另一方面，由於今年行木運，利好秋天出生的成員，例如Alton、Lokman、Jeremy。成員Anson Lo夏天出生，會相對比較不利，虎年或會有一點波折。

玲玲師傅表示，雖然有半隊MIRROR犯太歲，不過未必是壞事。（何柏佳攝）

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對於MIRROR整體運勢，玲玲師傅表示，流年大運利好年輕男生、後生仔，而MIRROR成員都十分年輕，事業仍大有發展空間。

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