麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程　姜濤感情有波折、教主膝蓋易受傷

撰文：奶茶妹
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麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程！《開罐》專訪麥玲玲師傅，請她為香港人氣男團MIRROR 12名成員預測流年運程，玲玲師傅指，MIRROR有半隊人犯太歲，更有成員虎年容易受傷！

MIRROR 2021年人氣大爆發。（資料圖片）

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玲玲師傅表示，雖然有半隊MIRROR犯太歲，不過未必是壞事，因藝人、歌手犯大歲，反而有更易機會突圍而出、爆紅。另一方面，由於今年行木運，利好秋天出生的成員，例如Alton、Lokman、Jeremy。成員Anson Lo夏天出生，會相對比較不利，虎年或會有一點波折。

玲玲師傅表示，雖然有半隊MIRROR犯太歲，不過未必是壞事。（何柏佳攝）

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對於MIRROR整體運勢，玲玲師傅表示，流年大運利好年輕男生、後生仔，而MIRROR成員都十分年輕，事業仍大有發展空間。

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看完了MIRROR的流年運程，是時候看一看自己的了！韓國Facebook專頁「언니들의 꿀팁」近日率先刊登了12生肖的來年運程，而屬龍、蛇、猴的運勢就不太好，要特別注意了！👉即睇12生肖運程👈

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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
邱傲然 Tiger
陳瑞輝 Frankie
麥玲玲
十二生肖
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