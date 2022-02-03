有看過卡通《奇幻魔法Melody》的觀眾，都應該對故事中Melody的行為不陌生，甚至覺得她是綠茶婊，不過原來Melody媽媽向女兒灌輸多句愛情語錄，果然有其母必有其女！



《奇幻魔法Melody》截圖

日本流行服飾集團「WORLD」旗下品牌推出《奇幻魔法Melody》情人節系列限定商品，部份是以Melody媽媽為主題。其中1本筆記簿封面引起爭議，以英文寫上「Melody與媽媽的愛情課程」，旁邊更有媽媽劇中的名台詞。

👇👇👇點擊圖片睇Melody媽媽是如何將女兒培養成綠茶婊👇👇👇

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Melody媽媽愛情語錄：

「刻意在異性面前談到另一個女孩子，是因為這個笨拙的男孩子希望妳能多注意他」

「因傷心而貼上的膠布就是全新的戀情」

「女人啊，看到男人越沒用就越沒辦法放著不管」

「女人的敵人一直都是女人」

「男人越喜歡談當年，女人就越無法期待他的未來」

不過產品消息一公布即引起網民批評，認為有性別定型之嫌，Sanrio公關部最終決定將有爭議商品下架，看來想收集這些語錄也有難度呢！

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