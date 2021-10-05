寵物小精靈中的小火龍不是龍？白色圓圓身軀配上一雙耳朵的姆明亦不是河馬？麥當勞的滑嘟嘟又究竟是外星人還是甚麼？卡通人物的真實身份，原來比想像中更出奇不意，今次為大家揭秘10個卡通人物究竟都是何方神聖！



明明名字是「小火龍」，卻原來不是龍！（YouTube截圖）

相信大家判斷一個卡通人物究竟是甚麼時，都會從他的名字或身體特徵去判斷。不過以下的10個卡通人物，都告訴我們這些線索是不可信的，例如小火龍原來是蜥蜴，只因中文版的翻譯是小火龍而令人誤會。又例如LINE FRIENDS的Sally，雖然既有雙翼、嘴巴亦似鴨嘴，不過官方卻說Sally是雞，令人相當混淆……

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哪個最讓你驚訝？哪個又令你覺得最不合理？相信這10個以外，還有不少卡通人物同樣隱藏着令人大開眼界的真實身份！大家不妨多多發掘！

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同場加映：大學生一定玩過5個Black Magic 「啪，有幾多隻蚊」你又識答嗎？

若然大家有玩過大學Ocamp，相信都曾玩過Black Magic！雖然此遊戲的名字聽起來相當神秘，不過玩過而懂玩的人都知道，這並非是一個講求高知識水平的遊戲，相反，只是一個講求觀察力和邏輯的小把戲！即看看以下5個Black Magic你有沒有玩過！

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點擊全文玩埋另外4個Black Magic：大學生一定玩過5個Black Magic 「啪，有幾多隻蚊」你又識答嗎？