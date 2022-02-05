近期在Netflix熱播的韓國喪屍片《殭屍校園》12集上架後，立刻便成為香港當日排行榜第一位！故事改編自同名網絡漫畫，講述孝山高中某日突然有喪屍病毒肆虐，一眾學生合力躲避喪屍及防止受到感染。有網民就此忽發其想，在Facebook開post以「如果學校出現喪屍，應該點算好」為題，詢問一眾網民們的竟見。



《殭屍校園》劇照

早在《殭屍校園》前韓國已有不少電影是以喪屍作為題材，如《屍殺列車》和《#ALIVE》等都引起了網民們的熱話，今次將故事搬到校園，更增加了青春和少許戀愛元素。雖然劇情暫時完結，但當中仍有不少伏筆和疑問未解開，令網民估計極大機會會開第二季。

在《殭屍校園》的熱潮下，網民「Matthew Liang」在Facebook的on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群上，以「如果學校出現喪屍，應該點算好」為題出PO，訊問一眾網民們的竟見。

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誰知創意十足的網民們竟展露出他們作為「香港人」的本性，無論何時何地，打風定落雨，還是發生喪屍病毒感染，沒有什麼能阻擋香港人要準時返工返學的決心！更有網民把入骨的防疫資訊加入答案中，表示見到喪屍第一件事要提佢哋戴口罩，非常搞笑！

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其實若然現實中有學校真的發生喪屍病毒感染，相信生還的機會真的微乎其微，而生存技能和愛情經驗同為0的小編，大概一開始便放棄了掙扎，佛系等死。如果是你，你又會點做？

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同場加映：Netflix《殭屍校園》熱爆5大伏筆 半殭屍成因係？ 網民：等第2季

Netflix《殭屍校園》12集已經上架，獲讚將韓國拿手的喪屍題材再提升多一個層次，更成為香港本日排行榜第一位！在這先前已有不少電影是以喪屍作題材，如《屍殺列車》和《#ALIVE》，今次將故事搬到校園，更增加了青春和少許戀愛元素。雖然劇情相當豐富，但仍有不少伏筆和疑問未解開，比如：半殭屍的成因、感染的途徑等，難怪網民都估計極大機會會開第二季。

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