踏2022年入1月，NETFLIX一口氣上架了22套韓國電影，包括知名的《與神同行》及《屍殺列車》系列，還有獲獎無數的《上流寄生族》，假期有排忙了！



《屍殺半島》劇照

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【1】屍殺半島

主演：姜棟元、李貞賢

韓國上映日：2020年7月15日

類型：喪屍、驚慄、動作

IMDb評分：5.5/10

此電影2016年電影《屍殺列車》的續集，講述喪屍病毒在韓國依然盛行，整個韓國已經淪為疫國，韓國軍人韓政錫（姜棟元飾）有幸坐上美國的船隻逃難至香港。後來，他與香港黑幫進行交易，需要回韓尋找一輛裝有巨額金錢的車輛。

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【2】誠實選舉媽

主演：羅美蘭、金武烈、羅文姬

韓國上映日：2020年2月12日

類型：喜劇

IMDb評分：6.3/10

故事講述一名滿口謊言的國會議員參選人朱尚淑（羅美蘭飾），某一天突然因為意外而喪失了說謊能力，對著所有人也只能說出真話。

《誠實選舉媽》劇照

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【3】整容液

主演：／

韓國上映日：2020年9月9日

類型：動畫、黑暗、懸疑

IMDb評分：6.2/10

電影改編自韓國著名漫畫作家吳城垡於2015年推出的漫畫，講述女主角是一名長相不佳的胖妞，從小至大都因為長相而被歧視。直到有一天，她被整容液的宣傳公司看中，邀請她當整容液的模特兒。用過整容液後，她變成了人見人愛的大美人。不過，貪念令她不斷依賴整容液，最終踏上了一條不歸路。

《整容液》劇照

除了電影之外，Netflix 2022年的第一套原創韓劇《殭屍校園》即將在1月28日公開。有興趣的朋友，記得留意收看！

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