香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，加上天寒地凍醫院爆滿，初步陽性甚至確診點算好？網上資訊雜亂，政策層出不窮又難明？《開罐》記者整理了8個Facebook專頁，有齊由專職醫生提供的防疫錦囊、藥劑師主理的配藥服務與諮詢，以及每日更新的官方資訊。



網上網上資訊雜亂，政策層出不窮又難明？這8個實用Facebook專頁一定要follow。

1.衞生署衞生防護中心（官方防疫資訊及教學、每日中英雙語更新）https://www.facebook.com/CentreforHealthProtection

2.醫護行者（由醫生提供疫下自救指南）https://www.facebook.com/HIAHK

3.醫護行社區藥房（由註冊藥劑師主理，提供疫下配藥服務與諮詢）https://www.facebook.com/healthinactioncommunitypharmacy/

4.香港醫學會（防疫錦囊，包括如何照顧確診家人及避免感染）https://www.facebook.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E9%86%AB%E5%AD%B8%E6%9C%83-The-Hong-Kong-Medical-Association-HKMA-151407245292728

5.無國界醫生（小朋友及確診人士照顧需知）https://www.facebook.com/msf.hk/

6.添馬台（政府官方專頁，圖文解釋防疫政策如疫苗通行證、隔離/出院新準則等）https://www.facebook.com/TamarTalk.hk/

7.政府新聞網（每日更新強制檢測公告及有用連結）https://www.facebook.com/govnews.hk

8.醫院管理局（不時轉載其他官方資訊）https://www.facebook.com/ha.hospitalauthority

除了被動接收資訊之外，大家急起來亦會希望直接打電話，親口問清楚，特別是檢測中心的電話，可以袋定有備無患！

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同場加映：抗疫的士點call？強檢結果未有？9個必備官方熱線電話｜不斷更新

香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，局家隔離、強檢、圍封、初步確診、檢測等資訊充斥，有時更頗為混亂，令人無所適從。年輕朋友可能會上網查，但對於老人家來說，可能更加難以理解。強檢結果仲未有？初步確診點算好？記者為大家整理了防疫必備9個官方熱線電話，以及全港檢測中心電話，各位讀者可下載予家中長輩旁身之外，遇到緊急情況，都可以立即撥打。👉即睇防疫電話簿👈

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