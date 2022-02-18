【抗疫的士/確診/初步陽性/居家檢疫】抗疫的士於今日( 18日）正式投入服務，市民可以通過網上或電話，預約的士前往7間醫管局指定診所。服務只限於接送正在等入院的染疫患者，不過就算你已確診，仍要符合多一個條件，才可以call車。



抗疫的士服務只限於接送正在等入院的染疫患者。

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約有300輛的士參與抗疫的士計畫，病人可透過專設的預約平台，或每日上午8時至晚上10時致電3693 4770，預約專屬車隊服務，預約人須提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。不過仍要注意一個細節位，否則上到車診所都未必收。

👇👇👇按圖看抗疫的士注意位👇👇👇

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