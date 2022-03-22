近日網上流行大量達人挑戰，包括香港地理、廣東歌音樂等等。對於香港人來說，歇後語可說是幽默感的來源之一，不要以為歇後語就後老餅，近年出現不少新派歇後語。除了中英夾雜之外，更非常貼地，例如「佛地魔手下」、「半個權志龍」等。接下來這46個歇後語，大家又識幾多個？



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廣東話博大精深，不少歇後語貼地又搞笑，除了食字之外，這些本土市井歇後語，抵死得來又中POINT，只有香港人才識得笑！挑戰會分成2個部分，首先是16個題基本問題，之後再有30題新舊混雜的新潮問題。看看你識幾多題！

👇👇👇按圖接受16題歇後語挑戰👇👇👇

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👇👇👇按圖接受30題新舊混雜歇後語挑戰👇👇👇

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大家答對幾多題？還是覺得太簡單了？歡迎在留言區分享看法及出題！

同場加映：疫情稍緩林鄭即刻提通關 網民籲應集中精力抗疫：做好自己先

新冠病毒疫情連日大爆發，特首林鄭月娥在每天早上舉辦的記者會中，表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。言論引起部份網民不滿，在網上討論區及新聞下留言，指目前香港應該專注抗疫，做好自己，通關等比較長遠的事情應容後再說。👉即睇網民有幾不滿👈

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