【疫情/港鐵站/關站/打針】港鐵早前表示，在疫情嚴重的極端情況下，會考慮關閉部份人流較少的車站。不少網民表示對港鐵關站「見怪不怪」，更紛紛獻計，列出10個「拍烏蠅」車站，第一位更獲網民一致同意，直言「唔知有咩用」。



關站大熬門之一的大窩口站。（資料圖片）

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早於3月初已經有消息傳出，在疫情下港鐵有機會關閉部份車站。直至3月10日業績記者會上，行政總裁金澤培表示，受疫情影響客流大減，前線員工人手緊張，因此需要縮減部分班次，更先打預防針，直指在極端情況下，或會考慮關閉車站。有網民等知消息後，紛紛獻計，提出10大無用車站。

👇👇👇按圖看網民列舉10個無用車站👇👇👇

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不過亦有網民指出，不少車站人流看上去不多，但可以起到分流作用，以免乘客聚其他車站，又或者附近沒有其他交通工具，只可以靠港鐵，因此關閉任何一個站，影響都可大可小。大家覺得網民的排名合理嗎？留言分享一下吧。👉女友啪啪啪後發現確診 男友求WFH被拒 上司：做愛唔算密切接觸

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