【陰莖長度/平均/SIZE】英國醫藥網站「From Mars」近日公布最新研究結果，整理了86個國家及地區的男士陰莖長度數據，整理出一個排行榜，以及全球男士的平均長度，香港亦榜上有名，在86個國家地區中，只排行81，而平均長度竟然只有...



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根據網站公佈的數據，全球男士平均JJ長度（以勃起後長度計算），為14.097cm，而擁有最長JJ的國家，頭五位分別是：

1.厄瓜多爾，平均長度17.6cm

2.喀麥隆，平均長度16.7cm

3.玻利維亞，平均長度16.5cm

4.蘇丹，平均長度16.5cm

5.海地，平均長度16cm



亞洲國家方面，印度排名第56名，是亞洲第一，平均長度13.7cm、日本排名61，平均長度13.6cm、南韓排名第65名，平均長度13.2cm、中國排名第68名，平均長度為13.1cm。

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香港方面，在86個國家地區中，只排行81，平均勃起後長度為11.19cm，比全球平均14.097cm短了近3cm。換句話說，如果大家長過11.19cm，已經高過香港平均數，可以名正言順標榜自己「有料到」；如果長過14.097cm的話，更是擁有「世界級弟弟」，非常威水。

不過JJ長不一定是好事，在性事上也非一味追求長度，女生在性愛的過程中，可能會因為「size不合」而感到痛苦，最緊要是二人的感覺。小弟弟的長度可以分為六級，而且各有不同的好處，30cm不一定好；短小精幹可能更易令女生高潮呢！

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