AV界向來神秘，大家對女優的認識也往往比男優多。女優深田詠美在YouTube拍片大開AV秘辛，近日更揭示男優入行潛規則。原來男優也不是那麽簡單就可以當上，需要經過兩個層次才可以升級為正式AV男優，深田詠美更爆男優片酬，令網民咋舌。



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深田詠美除了AV的工作，也經常會在她的YouTube頻道講AV小知識或性愛講座。她近日的影片中就講解AV男優如何練成。原來在成爲正式男優前先要經過「汁男優」和「口交男優」兩個階段，最少要經過一至兩年時間並得到監製賞識才有機會晉升。

👇👇👇即睇成爲AV男優必經階段👇👇👇

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深田詠美在影片最後提到現時AV年輕男優不足，大部分的男優已經30至40多歲，行業需年輕新血加入。不過看後她的解說後，做男優絕對不是一份優差呢 ......

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相信大家對清水健這個名字非常熟悉，曾與過萬位女優合作，是日本AV界的傳説。最近電視節目《じっくり聞いタロウ》拜訪清水健家，他大方分享多年來生活習慣，包括飲食、睡眠、運動等等執著，更提到一份「勃起餐單」。到底清水健是如何長年維持精力充沛呢？詳情請到原文閱讀👈 👈 👈