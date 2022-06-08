盤點近3年韓國漫改劇　社內相親排第4　冠軍同名漫畫瀏覽數達40億

嫌只看漫畫不過癮，還想看真人版嗎？近年不少熱播韓劇從漫畫改編而來，像是最近爆紅的《社內相親》、掀起「喪屍」熱潮的《殭屍校園》、《屍戰朝鮮》和熱血勵志的《梨泰院Class》等等，多元的題材和新穎的劇情，加上原著的人氣加持，以及顏值有如漫畫人物的主演們，讓這些漫改劇的收視率與討論度居高不下！



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2019年到2022年三年內播出的韓劇中，最受網友討論的10部漫畫改編韓劇，一起來看看你心目中的漫改劇有沒有上榜吧！

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No.10 《我的室友是九尾狐》

本劇改編自在Webtoon連載的漫畫《心驚膽顫的同居》，由張基龍、李惠利、姜漢娜、金度完主演，講述女大學生李潭偶然吞下900多年的九尾狐申又如的狐珠，雙方為了回到原先狀態不得不開始同居，充滿粉紅泡泡的九尾狐甜寵羅曼史就此展開。

除了CP感十足的男女主角瘋狂撒糖，有不少高甜名場面外，配角們也受到觀眾喜愛，就有網友封它為「近期最愛非人類劇」，張基龍的高顏值也讓他圈了大票粉絲，不少網友留言「張基龍帥到讓人沒辦法停止看這部」、「推推，真的輕鬆好笑，動畫特效也很自然」、「張基龍真的帥出新高度，而且喜歡主cp、副cp不互相干擾的線」。

No.9 《屍戰朝鮮》

《屍戰朝鮮》改編自作家金銀姬與梁慶一的網路漫畫《神的國度》，故事主軸圍繞在肆虐於朝鮮王國的神祕傳染病，王世子李蒼在調查父親臥病在床的真相時，發現一場恐怖的瘟疫正在全國蔓延，染疫的人會死而復活，變成愛吃人肉的怪物，整個朝鮮身陷滅亡危機。

該劇集結朱智勳、裴斗娜、柳承龍等知名演員，歷史、宮鬥結合喪屍的題材在播出後立即引起轟動，隔年推出的第二季，以及全智賢主演的外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》也大獲好評，成功在全球掀起一股喪屍熱潮，就有網友表示因為劇情太過緊張，讓他在吃飯追劇時一度張著嘴卻遲遲無法動筷！

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No.8 《驅魔麵館》

《驅魔麵館》翻拍同名網路漫畫，由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭主演，劇情描述名為「Counter」的惡鬼獵人組織偽裝成「姐姐的麵館」員工，但真實任務是要抓住惡鬼的故事。

除了驅魔人打擊惡鬼、拯救受害者的劇情超級熱血，讓人看得欲罷不能外，劇組也被大讚「神選角」，將漫畫角色詮釋得相當到位，播出後好評如潮，網友紛紛表示「男主打架的地方真的超帥」、「蠻好看的，男主演技在線」、「好看，一下就追完4集」、「特效真的厲害！」，該劇打破OCN電視台歷代最佳收視紀錄，成為OCN史上第1部收視率破10%的電視劇。

NO.7 《殭屍校園》

改編自同名人氣網絡漫畫，找來尹燦榮、朴持厚、趙怡賢、李瑜美和李奎炯等新生代演員主演，《殭屍校園》預告在YouTube才公開6天，便創下高達千萬的瀏覽次數。有別於以往圍繞著成年人的喪屍作品，這次的主軸放在高中校園，因為不知名的病毒突然在校內爆發，學校淪為喪屍煉獄，上一秒還有說有笑的同學頃刻間就變成狂暴嗜血的殭屍，學生、老師們必須設法對抗殭屍、逃出生天。

該劇一上線就橫掃Netflix各國排行榜冠軍，還拿下2022年Netflix韓劇全球播放量第二名，除了血腥刺激的逼真畫面，對人性黑暗面的刻畫也掀起熱議，讓「K-Zombie」韓式殭屍熱潮再次席捲全球。

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NO.６《無法抗拒的他》

改編自同名網路漫畫，由高顏值小鮮肉宋江、「最美小三」韓韶禧、「網劇朴寶劍」蔡鍾協主演，不僅19禁的親密戲讓該劇話題爆棚，主角、配角間的感情線也被熱烈討論。

該劇講述被男友出軌後不再相信愛情，卻仍想談戀愛的女主角劉娜比，和覺得愛情很麻煩、只想搞曖昧的男主角朴宰彥之間糾結、甜蜜與苦澀交織的羅曼史。該劇也創造出許多經典渣男語錄，像是「不談戀愛，就無法親近嗎？」、「我想繼續跟你當朋友！妳不是也不排斥這種相處模式？」，勾起觀眾共鳴，還有網友統整男女主的各種情侶睡姿，包括手臂枕、緊抱對方、臉貼臉等等，直呼「快被甜到眼睛蛀牙了啦！」

NO.５《模範的士》

即使有法律存在，卻不是每次的正義都能得到伸張。《模範的士》就是一部正義使者替天行道的復仇爽劇，改編自同名漫畫，由李帝勳、李絮、金義聖、表藝珍主演，講述一個名叫「彩虹運輸」的地下秘密的士公司，替受害者懲治那些司法無法懲罰的罪犯，替受害者討回公道的故事。

劇中的案件都改編自真實事件，像是趙斗淳、N號房、血汗海鮮醬工廠凌虐事件等，讓觀眾感同身受，而「以惡制惡」、實現正義的手法讓人看了相當痛快，讓現實中無法得到公道的案件，在劇中迎來大快人心的結局。就有網友盛讚這部劇「復仇爽度100%，讓人不自覺一直看下去」。

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NO.４《社內相親》

最近熱播的浪漫喜劇《社內相親》你追了嗎？改編自總瀏覽量達3.2億的同名網路小說，並作成網路漫畫《我和社長相親相愛》，由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，劇情描述女主角申夏莉代替朋友參加相親，本打算嚇跑相親對象，沒想到對方竟然是她公司的新任社長，兩人陰錯陽差地開始了一段甜蜜又刺激的戀情。

不僅劇情輕鬆療癒，演員生動的演技也高度還原漫畫情節，就有觀眾稱讚該劇「保留了漫畫的精髓和浮誇，卻不突兀」。主演的高甜互動更是撩動了不少觀眾的少女心，讓劇迷直呼被「粉紅泡泡」淹沒，想紓壓、大笑的人一定不要錯過！

NO.３《梨泰院Class》

「不要判斷我的價值，我的人生才要開始」﻿催淚勵志韓劇《梨泰院Class》改編自同名熱門漫畫，由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉宰明主演。男主角朴世路的爸爸因一場車禍去世，肇事兇手是韓國餐飲集團會長的長子，由於社會地位懸殊，世路的復仇之路不斷遭遇阻礙，他隨後在梨泰院開了一家小酒館，慢慢實施他長達十五年的復仇計畫。

該劇的一大看點便是「小蝦米對抗大鯨魚」的熱血情節，朴世路「堅持信念」的性格和振奮人心的台詞深深地觸動觀眾，世路與夥伴互相扶持的互動也十分感人，朴敘俊在劇中的栗子頭和金多美的布丁頭更一度成為當時的流行髮型。

NO.2《Sweet Home》

2020年底最火爆的影集非《Sweet Home》莫屬！由Netflix斥資（港幣2.1億元）新台幣8.1億元打造，改編自同名驚悚懸疑漫畫，宋江、李到晛、李陣郁以及李是英等人主演，一上線就迅速爆紅，衝進各國排行榜TOP 10，成為霸榜神劇。

劇情描述失去家人後搬到「綠之家」的18歲少年車賢秀，突然發現公寓中出現各種吃人的變異怪物，就連自己也成了其中一個感染者，眼見公寓的居民陸續變成怪物，車賢秀開始與鄰居並肩作戰，試圖殺出一條血路。劇組還找來曾製作《復仇者聯盟》、《鐵甲奇俠》的國際知名工作室打造特效，被網友大讚「怪物還原度超高」、「只有10集實在不過癮呀！」

NO.1《女神降臨》

《女神降臨》改編自瀏覽數高達40億次的Webtoon同名漫畫，自從要製作成戲劇的消息傳出，就獲得高度關注，最後的選角也沒讓粉絲失望，文佳煐、車銀優、黃寅燁的逆天顏值，幾乎「神還原」了漫畫的角色形象，讓原著粉驚呼「根本就從漫畫裡走出來！」

該劇描述一名對外貌備感自卑的女孩任朱靜，透過化妝變成女神，卻意外被校草李修豪發現了素顏真面目，並認識了痞帥校霸韓書竣和素顏美女姜秀貞，進而展開爆笑浪漫的高中生愛情故事。各有魅力的兩位男主也有自己的擁護者，女主該選擇哪一位，更引起熱烈討論，你是修豪派還是書竣派呢？

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月16日至2022年04月15日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『近三年漫改韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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