Edan呂爵安「公審」的士司機態度差　網民齊轟香港搭的士10宗罪

不少人在香港搭的士都試過坐到一肚氣，近日MIRROR成員Edan 呂爵安於社交平台發文，指他電召的士接送，司機起初稱需時8分鐘，後來則稱遇上塞車，最終花約20分鐘才到達，在車程期間更向他抱怨，令Edan 不禁在網上出PO「公審」。其實的士司機良莠不齊，有時遇上態度差的司機的確令人生氣，《開罐》列出10件香港人先明的搭的士血與淚，看看大家是否也有同感。



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呂爵安在社交平台表示，司機不但按原定Call車時間遲到址，一上車司機隨即抱怨「唉咁樣塞一塞，真係嬲到震，唉我又做少支旗啦」，呂爵安聞言只無奈一笑回應，事後他發文揶揄：「師傅啊，善意提醒，其實你都嘥緊我時間㗎，定你想我代啲車塞住你條路同你道個靚歉？」帖文惹來網民熱議，大批網民讚呂爵安脾氣好，「等20分鐘唔cut，Edan算好EQ」、「叫車要20分鐘至到，普通人應該取消咗」、「其實佢已經好好脾氣」。

FB專頁截圖

講到的士又點可以唔講搭的士時曾遇過嘅各種血與淚！其實好多時搭的士都係為咗快，又或者因為唔識路先搭，偏偏命運總係作弄人，每次要搭的士嘅時候永遠都係得對面線先有車，但到你行咗過對面，就會冇車畀你搭……

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10件香港人先明嘅搭的士血與淚！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

【1】短途就是錯

「不幸」要搭短途，對方又冇拒載你的話，相信你成程車，都一定可以得到對方最高級別西臉禮！

【2】命運總在作弄

的士永遠在你對面線，當你走過對面線時就會無車，然後你的對面線又有幾部的士駛過…

【3】行李驚魂

每次見到師傅用嗰條單薄嘅繩，去拉住車尾箱個啲比人更高的雜物，真係好驚佢一個拋車，啲行李就會好似倒錢落海咁。

【4】間歇性失明

每次同毛孩截的士，九成師傅突然間歇性失明，當你係幽靈，然後係你旁邊風馳電掣嘅駛過……

【5】0捨1入

無論1毫定9毫，只要有毫子尾，就一定係進一嘅道理！

【6】靈魂烤問

你問我行上路定下路，我都唔知點搭你好，因為我都唔識路。最搞笑係，我答完你上路，你都係要行返下路……

【7】的士GoGoGo

每次搭親85折的，師傅個軚盤上面都好似公園玩Pokemon Go啲阿伯咁，人均3部電話起跳，表演一路㩒手機，一路揸車的雜技，結果坐程的士都要祈禱。

【8】綠的迷思

明明綠的係新界的士，但每次搭綠的去新界地方，師傅都會搭我去唔到，究竟綠的可以去嘅地方係邊度？

【9】中間人

跟朋友上車前暗地爭取「排位」避開坐中間命運。不幸被命運選中坐中間，安全帶永遠都係不翼而飛，有嘅又唔知插左定插右，結果最後成程車變鐘擺。

【10】上車戰爭

當你係條大直路上面截車，每個企係你前面嘅人都可能成為你嘅敵人！每一個眼神嘅交流都係大戰前夕嘅挑釁，敵不動我不動，敵一動我兩動，總之絕不可以畀對方企得比自己前。