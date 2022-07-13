00後港人移民英國　麥當勞打工1個月揭行內秘聞　最怕啲客咁做！

【英國 / 麥當勞 / 移民】居英港人越來越多，連登有位00後網民去年中學畢業便隨家人移居英國，等待9月開學期間在英國麥當勞上班，在香港被視為「不太好做」的M記，原來在當地福利都算可以，但有些地方仍然令人好難接受！



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一名2021年DSE考生，去年中學畢業後跟家人移居到英國，正等待9月開學的他都有積極返Part Time賺零用錢，最近已在英國的麥當勞上班了1個月！樓主更在連登開Post玩你問我答，引來很多網民好奇當地的打工生活，原來有件事令他覺得好難頂…

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【Q1】人工及基本資料？

返緊英國西南部麥當勞，時薪£9.75（港幣約$91），扣完NI（國民保險）大約£9.3（港幣約$87）。

【Q2】有咩福利？員工餐點計？

返8個鐘以上包一餐，用計分制（每人一餐4分）。基本食物飲品，即係大部分burger、汽水、雪糕、咖啡、薯條1分，frappe、wraps同期間限定食物就2分，4分都食到一個set meal加一份甜品或小食。

收銀機有員工優惠呢個選擇，平時食應該都有員工價，不過我未試過用唔知折幾多。

Brett Jordan/Unsplash

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【Q3】點解每次等餐閒閒哋都要十幾分鐘？

我返緊嗰間砌包有兩條line，不過堂食、外賣、drive thru（駕車外賣，途中不用下車）同delivery都排同一條隊，遇著啲大單可能就要等耐啲，同埋有時一次過有好多uber eats嗰類delivery單。好似大部分時間都係等嘢食，因為嘢飲通常比較快準備好。

【Q4】咩餐最抵食？

淨係講價錢，wrap of the day（直譯墨西哥捲餅日）嘅medium餐應該最抵（大約£3.5，港幣約$33），其他medium餐好似都要£4（港幣約$37）以上。M記app間唔中有啲優惠，好似我上星期買big mac都只係99p（港幣約$9.25）。

【Q5】點解英國啲麥樂雞咁難食，完全冇味？

英國禁好多添加劑，所有嘢食包括啲醬汁都冇香港咁好食。

英國麥當勞Wrap

【Q6】次次叫親麥樂雞外送都冇畀醬我點...

我嗰間會放個醬落飲品嗰個袋度，不過可能間間唔同，冇醬嘅話一係就忙得滯睇漏，一係就覺得唔係自己負責（砌嘢食以為飲品嗰個負責，飲品嗰個以為嘢食負責）如果你用外賣平台嘅話，可以試下叫車手幫你攞醬，我見有啲車手都會問。

【Q7】係咪要英文好好？

最難頂係用英文收銀落單，尤其係drive thru靠對講機，第一日返嘅時候train過兩三個鐘，完全搞唔掂，不過佢可能都知我唔得，冇再要過我去做。

除咗呢樣之外，做其他位都唔使英文好好。出餐嗌得啱晒啲單number、聽得明個客要salt定ketchup定紙巾就掂。唔對客嘅話，最基本認到晒menu上面每個item啲名，同埋train嗰陣聽得明佢教你點做就得。

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