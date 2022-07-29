台灣10大人氣AV女優出爐「一姐」娃娃三甲不入　童顏純慾女生稱霸

亞洲最大交友創作平台SWAG公佈2022年民眾心中的華語圈十大AV女優，最近為「台灣第一女優」稱號鬧得沸沸揚揚的吳夢夢和娃娃，排名竟輸給被稱為「純慾系」的她，令人跌破眼鏡！



娃娃（左）、吳夢夢

SWAG調查了近一萬名受訪者，選出2022年華語圈十大女優，為做「台灣第一」而不惜反面的吳夢夢和娃娃，兩人當不成榜首之餘還跌出三甲。其實除了外型及片段題材，觀眾各自都有不同的偏好。

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男女觀眾看女優的標準也不同，調查結果顯示男士重視身材多過長相；相反女士則是「外貌協會」。撇除外在條件，男性著重作品題材的多元性，包括AV的尺度，女性則多看女優的鏡頭表現。

雖然娃娃在今次選舉只得第7名，但原來她在港澳兩地的支持度都拋離其他女優。除了十大人氣女優，其實調查都有不少遺珠，如有「暗黑楊丞琳」之稱的孟若羽，以及「維納斯酒窩」的邦妮（SWAG ID：bonnybb），一眾網民眼見她們不入10強都感到相當可惜。

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