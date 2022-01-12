最受歡迎AV女優Top20出爐　三上悠亞又亞軍、榜首全年只拍了4套片

日本最大成人影片購買網站FANZA，公佈了2021年最受歡迎AV女優，三上悠亞仍舊擺脫不了千年老二的命運，成為「三上又亞」。去年的榜首，嬌小妹系女優松本一香，竟然掉出前十，而第一位全年只拍了四部新片，可是已經足夠打敗一眾對手登頂，到底她是誰？



三上悠亞擺脫不了千年老二的命運，成為「三上又亞」。

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今年公佈的名單出了個大烏龍，根據台灣AV達人一劍浣春秋表示，排行榜在7日公佈的名次，跟8日顯示的不一樣 ，相信出現過調整，而在7日的排行榜中，排第一名的正正是三上悠亞，可是一日之後，她就成了第二名了。同時在TOP 20之中，有不少都是2020年出道的女優，雖然未能爬上金字塔頂端，但排名一點都不失禮，這一批新人的力量及叫座力仍然不可少看。

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另一方面，榜上片商的專屬女優比例出奇地高，20人半中有13人是高身價的專屬女優，意味著業界也許沒有外界想像中，因為疫情而傷及筋骨，又或者已經找到新方式去適應疫情帶來的挑戰。俗稱AV奧斯卡的「FANZA成人大獎」因為疫情而取消，在這情況下，這份以銷量排行的榜單，就更加可以看出女優們，以及市場的走勢了。

同場加映：河北彩花翻炒舊作好賣過三上悠亞 復出轟動AV界親述當年引退原因

河北彩花復出的消息震驚整個AV界，連翻炒的舊作未公開映像，都一樣大賣，成為FANZA月銷NO.1，她的Twitter連頭像都未有，已經有近三萬followers。當年引退的原因、三年間的經歷，都一一真相大白。她更在出復出作出剖白心情，指自己久未拍片，有點緊張，接下來會繼續努力。👉即看她的復出為何如此轟動👈

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