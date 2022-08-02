係Friend定惡搞？Samson「Last Day」獲同事贈港鐵燈箱告別！

送別舊人、迎上新人，在職場上總是屢見不鮮，而當一些好主管或同事要離職時，「有心的」都會想送份離職禮物來表達心意。一些大路的禮物不外乎筆、相架、咖啡杯，總可以在下一個挑戰時用來懷緬一番昔日的舊同事。然而，日前（1日）網上就流出了一份既特別又難忘，亦不乏娛樂性的道別禮物，到底是「Friend」還是惡搞？相信要本人至知！



SAMSON LIU：大家有心！（連登圖片）

日前（1日），有網民在港鐵的鰂魚涌站內發現一個奇怪燈箱，而根據內裡字句，相信是一班「好同事」為了送別Samson Liu而設計的道別燈箱。由配色、人相以至排版都看出花過心思。內文更重覆顯示「HAPPY LASTDAY」三次之多，所以不難估計到 Samson Liu離職所收到的禮物。但到底，Samson Liu的離職，「HAPPY LASTDAY」是屬於Samson本人還是他的同事？同事們到底是惡搞抑或真心「Friend」底？雖然這刻未有答案，但肯定的是「HAPPY」除了鰂魚涌港鐵站的乘客之外，已經以光速傳遍網上其他網民，在Google搜尋「Samson」亦很自然會出然「LASTDAY」。假若今次是廣告公司的傳宣手法，小編也慨嘆太成功！

「SAMSON LIU HAPPY LAST」一圖在連登章貼後，旋即成為熱話，不少網民都紛紛留言：「邊間公司啲人咁大整蠱」、「要有幾憎佢先要咁做」、「好friend先得」，亦都有網民大讚這班同事「好正」！怎樣都好，小編都祝Samson Liu前程似錦！

（連登截圖）

（連登截圖）

（連登截圖）

同場加映 : 粉嶺皇后山邨被指配套不足似孤島 網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨

粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑最近陸續入伙，將容納約3萬居民。但有不少居民表示區内配套不太完善、交通不方便，甚至將社區形容成「孤島」。其實新屋邨配套未齊全在所難免，最怕是有些屋邨是落成多年但配套依然強差人意，過往也有連登網民發文「嚴選18區最垃圾屋邨」，引來一班「人生贏家」留言鬥慘。👉👉👉👉粉嶺皇后山邨被指配套不足似孤島 網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨