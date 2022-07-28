粉嶺皇后山邨被指配套不足似孤島　網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨

粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑最近陸續入伙，將容納約3萬居民。但有不少居民表示區内配套不太完善、交通不方便，甚至將社區形容成「孤島」。其實新屋邨配套未齊全在所難免，最怕是有些屋邨是落成多年但配套依然強差人意，過往也有連登網民發文「嚴選18區最垃圾屋邨」，引來一班「人生贏家」留言鬥慘。



有不少居民批評皇后山邨區内如同「孤島」（資料圖片／鄭子峰攝）

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日前有傳媒報導，皇后山邨和山麗苑陸續入伙，但因社區較新交通和購物配套都未算完善，有不少居民批評區内如同「孤島」，有居民更向傳媒透露買餸要坐車去上水。北區區議會主席羅庭德向《香港01》表示，皇后山區新入伙的居民多為生活於屯門、元朗及天水圍等新界西區的街坊，隨屋苑陸續入伙交通服務需求增大，就令交通服務不足滿足人口需要。

其實香港有不少公共屋邨位置都比較隔涉，雖然景色不錯，不過交通卻令居民十分頭痛，而且有些邨內沒有街市、食肆，都令居民無啖好食。連登網民就列出了香港各區，10條最有潛力競爭「最垃圾屋邨」席位的最中伏屋邨。當中竟然有一條屋邨，如果想食麥當勞的話，還要搭船才可以得償所願？！

👇👇👇按圖睇10條中伏屋邨👇👇👇

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