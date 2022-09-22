行山鞋評測｜消委會11個品牌檢測　高筒厚底未必好　最高分係呢款

【行山/遠足/露營/行山裝備/行山鞋/高筒行山鞋/中筒行山鞋/低筒行山鞋】天氣轉清爽大家開始轉攻行山，有不同款式的行山鞋，到底新手要如何選擇呢？消委會曾評測過多個品牌的行山鞋，大家想入手買新鞋前不妨看看。



消委會調查稱，接受測試的行山鞋普遍乾地防滑理想。（網上圖片）

能在行山路時全方位保護雙腳，才稱得上是「行山鞋」。但坊間有不同款式和設計的行山鞋，新手到底要如何選擇呢？早前，消委會的【516期《選擇》月刊：11款行山鞋防水防滑效能大檢測】提到多個選擇行山鞋的小貼士，原來試鞋都大有學問，高中低筒的行山鞋又有不同的功用！新手買行山鞋前必讀！

👇👇👇按圖看消委會N個揀行山鞋貼士👇👇👇

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消委會與多國消費者組織合作，測試11款在香港有售的行山鞋，比較它們的防水透氣能力，以及在乾地、濕地的防滑表現。

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👇👇👇消委會11款行山鞋防水防滑效能大檢測👇👇👇

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