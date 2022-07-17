瑜伽褲穿著7大貼士　比堅尼位不現形靠護墊？褲檔有這設計大加分

【瑜伽褲 / Leggings / 運動】夏天要預備好Summer Body迎接沙灘玩水、船P等活動，想到時身體線條更好看，做瑜伽或Gym房報到當然唔少得。不過貼身的Leggings一旦令下體現形就相當尷尬，到底可以如何解決呢？



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很多女生都會將瑜伽褲當成Fashion一部分，特別是去到做運動不用帶多件衫更換，超級方便。相信不少人的煩惱都在於比堅尼位「原形畢露」，嚴重的話甚至一著淺色瑜伽褲便表露無遺，以下的秘技或者幫到你。

👇點撃圖片看7招著瑜伽褲小貼士👇

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【1】防止比堅尼位現形

瑜伽褲褲檔容易太過貼身，下體出現Y字形的話就極尷尬，韓國YouTuber「AliceFunk」表示其實用護墊都可以解決。

【2】護墊貼法

護墊打橫，如圖中所示貼在內褲上，包著下體接觸到的褲檔位。如果問題較嚴重可以相同方式黏多一張。

【3】前後對比

前後對比圖，下體Y字形的感覺的確大大減少。

【4】留意褲檔位設計

Coffee亦曾拍片指，選擇瑜伽褲時可留意有沒有三角褲檔位，如有這設計可以直接減少下體現形的問題，最好當然是先試身再決定是否要入手。

【5】避免內褲現形

著瑜伽褲亦要小心內褲邊現形，特別是穿淺色瑜伽褲的時候。Coffee分享她會避免選深色內褲，接近膚色的無痕內褲就最理想。

著瑜伽褲亦要小心內褲邊現形，特別是穿淺色瑜伽褲的時候 / IG @misselvani

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【6】內褲買大一個Size

如果內褲太貼身的話容易勒到臀部，買大一個Size同樣有幫助，不會令瑜伽褲「原形畢露」。

【7】瑜伽褲Size要合適

過緊或是過鬆的瑜伽褲穿起來不舒服，更可能因此感到尷尬，貼身得來又不會箍住大腿及小腿肉的尺寸最適合。

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