梨泰院人踩人｜日本人懶理韓國慘劇　12萬人澀谷飲酒扮鬼險象環生

每年萬聖節有不少人都會出外慶祝，盛裝打扮、飲酒狂歡。韓國梨泰院週六（10月29日）的街頭發生人踩人踩踏事件，導致逾150人死亡，引起全球關注。雖然韓國才剛發生死亡事件，日本週末仍有不少人聚集慶祝萬聖節，迫爆澀谷。



（YouTube：@ANNnewsCH）

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韓國首爾龍山區梨泰院10月29日的人踩人事件導致最少154人死亡，超過100人受傷，引起全球關注。日本澀谷每年亦有不少人聚集狂歡，當局今年雖然安排不少警察進行人流疏導，涉谷周邊最高峰時期仍有約12萬人聚集。

（《文春オンライン》）

自2019年起，日本當局以往因應疫情禁止市民聚集狂歡，今年是3年來第一次限制放緩的萬聖節，不少人盛裝打扮上街慶祝。加上日本10月11日才剛開關，亦有不少外國旅客到場感受氣氛，令街道上人頭湧湧。有居日中國人就在澀谷用手機直播盛況，吸引約4,000名觀衆，他表示有很多人都想到日本旅行，形容日本根本是天堂。

即使當局派出警方進行交通及人流管制，按日媒ANN報導澀谷依然迫爆、寸步難行，單是十字路口處就有約6300人聚集。其實為了防止混亂，澀谷區頒佈條例限制市民在街道上飲酒，但仍有大批狂歡人士無視規例，甚至有店舖在街道上賣酒。

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有日本傳媒直擊澀谷的萬聖節盛況時報導，該區爆發不少爭執，需警方介入處理。當中有年輕人喝了30杯日本酒後爛醉，與俱樂部的保安發生口角，拳打對方被警車帶走。亦有外國人懷疑因醉酒生事，被數位警員用布包起直接搬上警車。

除此之外，亦有大量喝醉的男女癱坐地上，有部分人需送院治理。特別是地鐵尾班車在凌晨12時至1時左右開出後，有不少市民直接睡死在站前的街道上等候翌日的首發列車。有男性接受訪問時就表示，雖然自己醒了但不會搭的士，而是打算在街邊找個地方繼續睡。有市民到今早6時上班人潮湧現時仍未酒醒，以「土下座」姿勢醉死車站出口。最終在電視台工作人員攙扶下才成功踏上歸家路。

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因澀谷區亦有不少斜坡，有市民受訪時表示認爲一不小心就會重演韓國梨泰院的人踩人事件。以韓國的慘劇為鑒，據報日本當局打算在萬聖節正日安排更多資源維持秩序，最多將會有350人警力到場協助；設置單程路、積極疏導小路人群，並持續廣播提醒市民注意安全。