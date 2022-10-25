港人必搶？5蚊做業主平過DAISO　近火車站日本萬呎古宅只售100円!

不少日本人長大後會從家鄉搬到東京或市中心，再加上人口老化、出生率低的問題，鄉村地方有很多無人居住的房屋、土地被放置。最近有節目就介紹到，有屋主為了放盤，竟然將近1萬呎的地皮連3棟物業，以100円的價錢放售，喜歡海外投資物業的香港人，未知對這類單位又有沒有興趣呢?



長野縣有業主竟然以100円（大約港幣5.3元）放售物業（《THE TIME》截圖）

香港人很喜歡作海外投資，當中有部分人會買入日本物業放租，賺錢同時去旅行也可以自用。日本晨間節目《THE TIME》日前介紹到，有業主竟然將280坪（大約9964呎）以古宅連地100円（大約港幣5.3元）放售，吸引多人認購。物業位於日本長野縣中野市，從長野站乘車40分鐘到延德站，再從延德站徒步20分鐘就會到達，交通尚算方便。但到底為甚麽屋主會以這麽低的價錢賣樓呢？

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節目就請來中野市政府的負責人帶路，介紹這片100円的土地。地皮内的其中一棟物業是倉庫，裏面的物品也包含在100円内。而主屋佔地約1352呎，但屋內非常凌亂，充滿前屋主的物品。除此以外，屋子裏面還有能天然採光的「天窗」，可以直接看到藍天白雲；是早前冬天積雪過重令屋頂塌下的成果。

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市政府的負責人表示，業主講到只要可以賣出，100円都願意收。近1萬呎的範圍内，除了有幾棟物業還有竹林和田地，到底為何要以賤價放售呢？原來單是將現有建築物清拆，就需要300萬円（大約港幣15萬8千元），非常麻煩。

業主透過市政府在網上發售物業後，吸引21人希望認購。市政府因為希望買家能善用地皮，正審查買家的改造計劃書。當中有人想將殘舊的主屋改造成古民家Café，亦有人打算直接清拆舊屋，改建狗公園。順帶一提，雖然業主將地皮連物業以100円發售，但其實計算稅項等雜費後，買家需要付20萬円（大約港幣元10,543）才能真正買入。不過若以香港的樓價作比較，1萬左右港幣就能買到約1萬呎的地方實在很划算啊……

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