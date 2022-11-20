世界盃2022｜Bartender專訪教3大酒吧禮儀　一round即係幾多杯？

【世界盃2022/酒吧禮儀/bartender】世界盃開鑼，大家準備好未呢？除了宅在家觀賞賽事之外，相信有不少人亦會選擇到酒吧感受氣氛。《開罐》就訪問了調酒師Matthew，希望可以為各位初哥講解一些酒吧基本禮儀。



【酒吧禮儀一】點樣叫酒？

《開罐》Opener訪問了Club Albergue 1601的調酒師Matthew，提點各位初哥一些酒吧禮儀。第一步，叫酒。「其實入店坐低bartender就已經會走過來問你要飲咩」，或者你亦可以直接走到他面前點酒；沒有特別需要或要求，就可以直接從menu選酒。如果看了Menu也不懂怎樣點酒，或者英文看不懂，Matthew就表示可以直接叫調酒師推介：「試吓Seasonal或者佢哋招牌cocktail」。大家可以向調酒師提出偏好，例如不想酒精濃度太高、想用甚麽基酒、想要甚麽味道、不想要甚麽元素，例如想要Gin base、加mint等；「大部分酒吧如果有材料都會做俾你」。

【酒吧禮儀二】先付後付？「一round」即係幾多杯？

那麽酒吧是先付、後付，還是每「一round」付費呢？電影中就經常會看到角色點酒後會直接拿出一張黑卡付錢，但Matthew表示「其實香港大部分酒吧會好似普通餐廳咁，走嗰陣一次過俾」。除非是繁忙時期和節日等，場面較混亂、難追蹤客人才會採取「Cash bar」即時付費的方式。又講到「先付後付其實無所謂，係有啲男士會『懶型』買一杯即刻俾啫！」。

至於「一round」的定義是甚麽，是計數量或時間嗎？Matthew表示，「一round」所講的並不是計一打半打，「純粹只係你一開始叫咗幾多杯，再嚟『一round』即係重新再叫一次頭先嗰幾杯酒」。

【酒吧禮儀三】洗唔洗俾Tips？

至於要不要給貼士就屬於個人選擇，世界各地對貼士的要求不同；有些地方必須付，亦有些地方例如日本人就會覺得付貼士是一種羞辱。就香港來説付tips的文化似乎較少，「不少人會覺得10%加一服務費就已經是tips，但這10%並不歸調酒師」。「收到tips就一定開心㗎啦！」，同時又能表現你的欣賞和謝意，何樂而不爲呢？