日本女生冬天著短裙都唔覺凍？揭7大禦寒絶招　裙內有這神器即暖

近日氣溫驟降，很多人已立即換上厚重大衣。但在冬天的日本街頭，不少女生即使冒著低溫，也依然打扮得時尚又苗條，毫不臃腫。其實並非她們不怕凍，而是因為有獨特的禦寒秘技，才令她們可同時兼顧時尚和保暖！



一旦氣溫低於20度，香港街頭就會出現各式各樣的「米芝蓮人」，羽絨「一節節」的設計顯得身形臃腫又不失時尚。反觀日本街頭，即使氣溫降到只得幾度，街上女生的衣著仍保持時尚，甚至還有人大騷長腿，不禁令人疑惑：「難道她們天生不怕冷？」

日本女生在冬天也仍能保持毫不臃腫，背後的秘訣是...？（《失戀朱古力職人》劇照）

日本女生在寒冷的冬天還可露出一雙美腿，到底有什麼秘密？全因她們有著6招保暖秘技，令她們無懼寒風，依然保持亮麗苗條。學會這幾招，就可以度過一個時尚又暖笠笠的冬天！

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【1. 告別臃腫穿衣技巧】

其實想要保持溫暖不一定要穿很多件衣服，只要穿搭得宜，4件衣服已足夠助你保暖！首先，貼住身體穿一件保暖發熱內衣，然後穿一件鬆身的上衣，兩件衣服中間一定要留有空間，這樣才可以留住體溫。

然後再穿上一件手袖位置較窄的衣服，防止熱感流失及讓冷風有機可乘。最後在最外加上擋風的外套就大功告成！從裡到外只需4件衣服就可以令你保持一整天溫暖。

【2. 腹部貼暖貼】

「暖貼」是冬天的禦寒好幫手，體積小巧，保暖性能又高。拿在手上的暖包只能短暫暖手，但貼在衣服上的暖貼則可以長期保暖。貼暖貼的最佳位置原來就在腹部，只要這位置夠暖，全身也會變得暖和。

除了保暖外，聽說這樣對緩解便秘、經痛也很有效，是個非常適合女生的保暖方式！切記是貼在衣服上，千萬別直接貼在皮膚上，以免燙傷。

資料圖片

【3.聽夏日勁歌】

冬天總覺得要聽旋律慢的抒情歌？但原來這樣會令身體更冷！日本神經耳科專家石井正則醫生，曾在節目上表示在冬天聽熱辣辣勁歌，可以紓緩腦部自律神經緊張，加速血液循環，令體溫上升。

節目中實驗證明，有部分人的體溫可因此上升3至4度。以後在寒冷的冬天記得要配上節奏較快的勁歌，即使不能聞歌起舞，也可以起到提高體溫的作用。

【4.按手指10秒】

很多女生也會有手腳冰冷的煩惱，尤其現在周圍也要測體溫，相信不少人也曾試過因手溫過低而無法量度體溫。手部經常也要外露，上堂要寫字、上班要打字，難免「硬食」寒風。原來要快速暖手，只需10秒即可。

我們最常做的保暖動作也許就是搓手，這樣其實只能即時保暖，整體效用不大。但只要我們用力（直到感到輕微痛楚）地按壓手指頭10秒，就能立刻促進手部血液循環，令手部變暖。

NHK《R的法則》

【5.最暖蓋被大法】

睡覺時絕對要做好保暖，否則便會難以入眠，或是睡眠質素大受影響。在寒冷的冬天，睡前一定要準備好保暖被子陣！一般人通常會先蓋薄氈，然後才蓋厚被，但原來這並非最有效的保暖方法。

正確做法先把較厚的毛氈墊在床單上，然後睡在毛氈上，再蓋上棉被，最後才加上薄毯。這樣就可以把體溫傳到棉被，然後靠薄毯把溫度鎖住，便是最暖的被子陣。

《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇照

【6. 每日浸浴】

日本人其實還有一個必勝的保暖方法，那就是每天浸全身浴；不但可改善血液循環，又可令體溫瞬間上升。但香港並非每家每戶也有浴缸，而且浴室的設計和日本也不太相似，未必能仿效這方法。

【7. 著腹卷】

腹卷對日本女生而言逐漸成為不可缺少的配件之一！腹內有不少器官，血液含量也較多，保暖腹部可讓血液運行全身，可以預防全身的虛冷問題。

腹卷有分絲質、棉質和羊毛材質，以及伸縮性強的合成纖維等，敏感肌膚的人可以用絲質，而且汗水的吸收力約是棉質的1.5倍。