保暖內衣點樣先耐穿？專家教6大保養貼士　一類洗衣用品不可使用

近日香港氣温下降，大家都會購買各式發熱及保暖內衣等，但購買前有甚麼可以注意以確保最適合自己？在保養方面有又甚麼需要留意？《開罐 Opener》請來香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士，教大家挑選及保養保暖內衣的小技巧。



近年不少人都會以薄身保暖內衣件為保暖工具。（01圖片）

在挑選保暖內衣前，不妨先了解保暖內衣的主要原理。現今大多保暖內衣會以Polyester（聚酯）作為主要物料，利用其特殊纖維捕捉皮膚所釋出的水氣並轉化成熱能，從而達到保暖效果。因此皮膚與物料是否契合其實相當重要，否則有機會引起不適。🔻🔻🔻點圖睇教授分析保暖內衣注意位🔻🔻🔻

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專家教購買保暖內衣4大注意位

1.留意會否對某種物料敏感

保暖內衣尤如第二層的皮膚，因此物料在皮膚上的舒適度是相當重要。每個人都各種物料的敏感度均不同，例如屬刺激物的羊毛會較易引起敏感。而具吸濕功能的人造纖維則有機會令皮膚變得更乾燥，從而出現敏感、痕癢等情況。

因此若發現對某種物料會敏感，選購時便要小心留意成份標籤。另外亦可選擇以棉質為主的保暖內衣，不過棉質的保暖功效會相對較低，或需外加衣服加強整體保暖效果。

2.最緊要合身舒適

保暖內衣主要原理是吸收皮膚散發出來的溫度，如果不貼身，皮膚散發出的熱力會相對容易散走，從而達不到保暖效果。過鬆過緊都不適合，買前最緊要試清楚！

3.不要單靠保暖內衣

只靠保暖內衣是難以保暖的，最好的做法是分層式穿法，分別為最裏面的保暖內衣、面衫以及外套。葉教授亦建議大家不妨選購不同厚薄程度的保暖內衣，就着各種天氣調整穿法。

4.注意內衣設計

功能以外，外觀亦相同重要！市面上有各種領口如高領、圓領、V領等選擇，買前可以想想穿著的衣服會否令保暖內衣的領口位露出，以便看起來不美觀。

顏色亦可注意，例如男士、學生們較多穿著白恤衫，不妨選擇較淺色的保暖內衣。手袖方面，比起直筒型，亦可以選擇較窄身、具彈性的手袖，除了方便調整位置以配合不同衣服外，較密封的設計亦會有較好的保暖功能。

另外保暖內衣的特殊物料在清洗方面亦有需要注意的地方，雖說坊間的保暖內衣定價越來越親民，但多留意一點便能令內衣更耐穿，何樂而不為呢？

🔻🔻🔻點圖睇保暖內衣6大保養貼士🔻🔻🔻

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令保暖內衣更耐穿的6個保養貼士

1.放入洗衣袋才放進洗衣機

由於大多保暖內衣用上較幼細的人造纖維，會較容易出現勾線的情況。加上具彈性，相對會較易變型。因此放入洗衣袋後才放進洗衣機，可減低洗衣機脫水時對內衣的影響。

2.避免混合其他衣服

避免與有拉鍊的衣物如牛仔褲一同清洗，以減低勾線的機會。

3.手洗保護性最好

如果如果想更耐穿，手洗衣服亦可，比起用機洗更能保護衣物，避免衣物變形。

4.水温有講究

洗前最好留意內衣標籤上的建議水洗溫度，大多建議水溫不宜過熱，約30至40度較好。

5.柔順劑可免則免

柔順劑用於一些短纖維的物料如毛巾和冷衫才有一定的效用，相反用於屬長纖維的人做纖維則作用不大。而且柔順劑亦有機會影響保暖內衣應有的彈性，影響整體功效，因此不太建議加入柔順劑一同清洗。

6.不要使用乾衣機

保暖內衣最好是自然晾乾！因為使用乾衣機有機會會令保暖內衣「縮水」！