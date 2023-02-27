政府工｜3月9份政府筍工推介！社署聘助理頂薪35K零經驗+DSE學歷

雖然疫情過後香港人生活大致復常，不過經濟仍在復甦階段，打工仔想要安穩工作環境，始終政府工都是首選。《開罐》為各位職場小薯搜集了9份月薪超過二萬的政府筍工，最後截止日期由3月初至3月中不等，部分職位更加是鐵飯碗，想轉工或揾工的朋友仔不妨留意！



【康樂及文化事務署—臨時水上活動教練】

月薪港幣26,565元

截止日期： 02/03/2023 17:00:00

+ 2

入職條件:

(1)完成中五課程(包括在期終/畢業試中國語文及英國語文科及格)，或同等學歷;

(2)至少須持有下列其中一項水上活動的有效教練證書：(i)風帆、(ii)獨木舟或(iii)滑浪風帆;

(3)具有最少一季教授風帆、獨木舟及/或滑浪風帆的經驗；

(4)操流利粵語及英語；

(5)持有有效的聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊急救證書；及

(6)持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章或以上級別證書，及香港海事處發出的有效遊樂船隻操作人合格證明證書或同等/以上資歷更佳。

職責

在水上活動中心策劃和舉辦水上活動或課程。職務包括訓練和指導有關人士使用中心設施及協助監督中心船艇的使用和維修。

聘用條款

受聘者將按非公務員合約條款聘用。合約期一般由二至五個月不等，視乎運作需要。

申請方法

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[GF340(3/2013修訂版)]連同有效教練證書、工作經驗及資歷證明文件影印本，郵寄至香港新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面上註明「申請非公務員合約臨時水上活動教練」。申請人請在申請表格內註明有關教授風帆、獨木舟及/或滑浪風帆的資格及相關經驗。

【社會福利署—社會保障助理】

月薪: 總薪級表第7點（每月港幣20,540元）至總薪級表第17點（每月港幣35,915元）

截止日期 09/03/2023 23:59:00

入職條件

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等學歷；並且能操流利粵語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

+ 1

職責

(a) 擔任調查工作，蒐集及核查資料，以便審查或覆核各項社會保障計劃的援助申請；以及

(b) 協助申請人獲得社會保障計劃範圍以外的其他服務。

(註： 社會保障助理須從事戶外及緊急救濟工作，亦可能須要不定時工作或履行隨時候召或上班候命工作。)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格〔通用表格第340號（3/2013修訂版）〕連同(a)由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及(b) 就業紀錄連同詳細的職責說明，以親身或郵寄方式送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組，信封面上須註明「申請社會保障助理職位」。

【地政總署—測量主任(產業)】

月薪 $23,295起

截止日期 13/03/2023 23:59:00

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入職條件

(a) 持有香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或科技學院／工業學院頒發的估價及物業管理文憑／高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科考獲「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 執行有關土地批售、短期租約租賃、土地徵用、契約修訂和執行契約條款、土地和產業管理的一般土地行政工作，以及實地視察；

(b) 分析土地／物業的交易；

(c) 草擬批租條件及租賃協議；

(d) 草擬估價及補償評估報告；

(e) 調查土地業權；

(f) 執行寮屋／土地管制及清理土地的工作；以及

(g) 查核建築圖則。

聘用條件

總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第22點(每月港幣45,670元)

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

將已填妥的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，連同學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本，送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組信封面須清楚註明「申請測量主任(產業)職位」。

【懲教署—臨床心理學家】

總薪級表第27點(每月57,395元)至總薪級表第44點(每月112,925元)

截止日期 09/03/2023 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)持有本地大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；(

b)在綜合招聘考試英文運用語文試卷中取得「二級」成績並在中文運用語文試卷中取得「一級」成績；

(c)操流利粵語及英語；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)按法庭及相關覆檢委員會要求為在囚人士進行心理評估；

(b)為在囚人士提供心理輔導；

(c)建議、制定和推行針對在囚人士更生的治療計劃；

(d)為職員提供相關訓練；

(e)進行與工作相關的資料蒐集/研究；以及

(f)按需要為職員和他們的家人提供心理治療。

(註：獲聘人士須受監獄條例約束。)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，將可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組，請在信封面上註明「申請臨床心理學家職位」。

【民政事務總署二級監工】

月薪 $23,295元起

截止日期 02/03/2023 17:00:00

+ 2

【特首政策組—助理研究員】

薪酬: $32,545至43,610元，視乎經驗而定

截止日期 :01/03/2023 18:00:00

+ 1

【香港警務處—臨床心理學家】

月薪 $57,395起

截止日期：02/03/2023 23:59:00

+ 1

【民政及青年事務局—研究助理 （青年事務部(1)）】

薪酬 ：每月45,670元

截止日期 03/03/2023 18:00:00

+ 2

【知識產權署—二級專利審查主任】

月薪$30,990元

截止日期 03/03/2023 18:00:00