深圳地鐵遊｜全龍崗最大22萬呎卡丁車賽車場$100起任玩　即睇攻略

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！今次介紹一間位於深圳龍崗區的卡丁車賽車場，佔地約22萬平方呎，約3個足球場般大，堪稱全龍崗最大，價錢亦非常抵玩，只須$100起入場任玩，重點是香港搭地鐵過去勁方便，在福田口岸站坐深圳地鐵只須40分鐘即到，即睇攻略！



燁斌勁速卡丁車賽車場（小紅書）

香港的卡丁車賽車場不多，就算有，地方也不大，想與親朋、三五好友一起享受極速駕車的樂趣，不妨到內地走一轉，隨時有意外驚喜！今次介紹的燁斌勁速卡丁車賽車場位於深圳市龍崗區布吉甘坑，佔地約22萬平方呎，堪稱全龍崗最大！無須駕駛執照，即可駕車同樂，感受狂野時速的樂趣！

佔地約22萬平方呎，堪稱全龍崗最大！（小紅書）

燁斌勁速卡丁車賽車場達到國際B級卡丁車賽道，全場佔地2萬多平方米（約22萬呎），戶外賽道足足長1,000多米，有10幾個刺激的彎道，再加上超長U型卡丁車賽道，一定滿足到玩家的極速夢。場地也設有專業歐洲進口計時系統，適合想挑戰最快圈速的朋友，締造速度巔峰！

情侶可以選擇雙人車（小紅書）

場內有專業技術教練一對一指導，賽車服、頭盔等用具也一應俱全，盡情右腳踩油門、左腳踩剎車，體驗成為「秋名山車神」的感受！除了可以玩之外，旁邊更設有伴山營地，可以露營、食小火鍋、飲咖啡奶茶等。

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深圳市燁斌勁速卡丁車賽車場

地址：深圳市龍崗區布吉甘坑白砂嶺巴士總站旁

交通：在落馬洲福田口岸站乘搭深圳地鐵10號綫，於甘坑地鐵站下車，車程約40分鐘，在B出口離開後直上佳和園，再從佳和園後門直出走大馬路，步行約8分鐘即可到達；也可以乘搭深圳地鐵10號綫於凉帽山站下車，在C2出口轉乘M403巴士直達白砂嶺巴士總站。

收費：單人車¥95/10分鐘；雙人車¥145/10分鐘；全天暢玩票¥499（假日¥599）

營業時間：周一至周五 13:00-00:00 ；周六日與假期 10:00-00:00

注意事項：單人車身高限制為1.35米、雙人車身高限制為1.1米，價錢只作參考，以場地實際價格為實。