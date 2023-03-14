街頭實驗｜新人余宗遙自認冇人識　當街搲人follow被拒未算最尷尬

環球唱片2022年新人DEZ余宗遙擁有高大靚仔外型，自小喜歡音樂創作，並擅長不同樂器，才華滿溢。其實DEZ還是一名高材生，中學畢業於傳統名校喇沙書院，曾是籃球隊成員，現就讀香港大學建築系。不過如此內外兼備、動靜皆宜的全能男神，社交平台追蹤人數竟然創歌手新低？有見及此，DEZ決定走上街頭，實行自我推銷搲follwers！



DEZ自出道以來就有「尷尬新人」的稱號，全因他說話經常dead air：「我成日被同事笑我對答唔夠3句就唔知講咩好，搞到場面好尷尬。」今次任務就要DEZ衝破自己這個弱點，在街上厚著臉皮為途人提供「模擬男友」服務，例如派朱古力和唱情歌等，以換取途人追蹤。DEZ雖然多次使出悲情牌，自稱為「冇人識嘅歌手」，但也被人一秒拒絕、笑到「面懵」，到底他會如何應對？Follower又有沒有增長？想知就立即去片啦！

DEZ：「Follow我啦！」（陳葦慈攝）

使出必殺技：唱情歌！（陳葦慈攝）

自言有社交恐懼症的DEZ透過這個挑戰，感覺自己大膽了很多：「呢個任務幫我突破咗好多自己嘅尷尬點，因為我真係有啲內向。不過做藝人就係應該要大膽啲，唔可以有太多顧慮。」雖然DEZ多次食檸檬，但這些「面懵」場面在他的尷尬事件簿中可謂小事一樁了：「其實要講我最尷尬嘅一件事，不得不提新城頒獎典禮。」

《狂人日記》難度相當高，的確不容易駕馭。（網上影片截圖）

早前在《新城勁爆頒獎禮2022》上，DEZ翻唱Jer柳應廷的《狂人日記》時表現失準，被網民指「走音狂人」，原來DEZ當時也害怕得不敢面對：「之後我差唔多一半頒獎禮都喺後台唔敢出去，因為Jer同MIRROR坐得好近。」原唱歌手在台下看著自己失準，DEZ難免耿耿於懷，最後他於社交平台上載自彈自唱《狂人日記》的片段，希望大家給他一次機會，「就好似今次嘅挑戰咁，我知自己有咩不足就正面回應。而我翻唱嘅片，某程度上想畀Jer一個尊敬，都希望對自己有個交代。」

雖然表演時失準好尷尬，但DEZ沒有埋怨，反而拍片再挑戰！（Instagram@dezzzz124）

DEZ在白色情人節推出他的第三首派台歌《3.14》，內容講述當情侶間愛情觀有偏差，是否可以繼續走下去？愛情中是否存在Perfect match？《3.14》亦是DEZ的第一首情歌，他表示希望自己往後能不斷進步，帶來更多不同風格的好作品。

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