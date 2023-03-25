尋找張國榮足跡｜曾比特重演哥哥MV一秒崩壞　為偶像願捨棄爆炸頭

平行時空，再有共鳴。環球唱片推出的紀念哥哥張國榮專輯《REMEMBERING Leslie》及《REMEMBRABCE Leslie》現已於各大平台上架。曾比特（Mike）重新演繹哥哥經典金曲《有誰共鳴》向哥哥致敬，並回到原版MV的取景地都爹利街（煤氣燈街）拍攝了新MV。今次Mike為了尋找更多哥哥的足跡而到中環一日遊，除了再臨煤氣燈街，更走訪了其他哥哥曾進行過拍攝的地方。



Mike重演哥哥經典MV一幕 悲傷情節一秒變喜劇

第一站，Mike來到舊立法會大樓，即張國榮《愛慕》的MV取景地點之一。MV中哥哥思念女主角失心狂奔一幕令人心碎。為了營造回到80年代的感覺，Mike特地穿上了格仔襯衫，重現哥哥狂奔一幕。哥哥演繹的是愛慕到瘋顛崩潰邊緣的狀態，但在Mike蓬鬆的髮型動彈之下，明明一樣的畫面，卻意外地充滿喜感。

Mike的髮型自帶喜劇效果。（黃寶瑩攝）

張國榮狂奔一幕相當經典。（網上影片截圖）

隨哥哥足跡起舞 Mike有一個跳唱夢？

從舊立法會大樓走大約3分鐘便會到達第二站：中環美利道旋轉樓梯，是哥哥《Stand Up》MV的取景地，時至今日仍是一個熱門打卡聖地。MV中哥哥跑到樓梯底再指著樓上的dancer共舞的畫面非常有型！說到《Stand Up》這首快歌，一向主打抒情歌的Mike原來也很喜歡跳唱歌曲：「我個人都好想嘗試跳唱，又要跳又要唱，要保持唱歌穩定，好有挑戰性！」雖然Mike的作品風格和哥哥的大不同，但要說他們的共通點還是有的，Mike就自豪地笑稱：「其實我哋都係同公司嘅！」

中環美利道旋轉樓梯至今仍是一個熱門打卡聖地。（網上影片截圖）

Mike來到《Stand Up》的拍攝場地。（黃寶瑩攝）

其實Mike跳舞實力也不俗。（黃寶瑩攝）

經典重現 向哥哥致敬

來到第三站—中環的都爹利街，又名煤氣燈街，當中一條花崗石樓梯及全港僅餘的4支煤氣燈，是香港法定古蹟。張國榮電影《金枝玉葉》及《有誰共鳴》MV都曾於此拍攝。相隔37年，Mike翻唱了《有誰共鳴》，並為歌曲注入時下流行的電子元素，同時保留原版的韻味，以「未來復古」的手法向哥哥致敬。

每個人都總會經歷感到不被理解的時候，Mike想透過翻唱《有誰共鳴》告訴大家：「你哋身邊一定有人係同你有共鳴！」不過Mike演繹時其實感到有一定難度：「佢嘅音程唔係好高音好爆好強，而係好叙事式直白式嘅一首歌。我個人係比較鍾意大起大跌嘅人，喺呢首歌要學識控制自己，唔好Push得太過。」

羨慕哥哥造型百變 Mike決心減肥轉髮型？

除了學習哥哥不同的演唱技巧、情感自如收放，Mike還希望擁有哥哥甚麼特質？「我最羨慕哥哥咩都Carry到，長直髮又得，短褲又得，但我就只有爆炸頭！我仲羨慕佢瘦，等我減肥！」不知待Mike減肥成功後，會否看見他捨棄爆炸頭造型，轉為留長直髮穿短褲呢？

Mike早前翻唱了《有誰共鳴》致敬張國榮，並重臨MV拍攝地。（黃寶瑩攝）

Mike拍攝MV前一直以為都爹利街和煤氣燈街是兩條不同的街道。（黃寶瑩攝）

Mike：「想喺世界各地留低腳毛！」

電影《金枝玉葉》中，張國榮和袁詠儀在藝穗會邂逅。多年來，一直有哥哥的粉絲會來藝穗會參觀，所以最後一站Mike亦來到這裡打卡。哥哥有多不勝數的經典歌曲和電影，絕對是個歌影視三棲的全能藝人，Mike以此榜樣，但就自嘲演技尚未到家：「我好有興趣，但可惜冇演技，希望有機會磨鍊自己吓演技。」

Mike跟著哥哥的足跡在中環留下了不少「腳毛」，他期望自己未來的生涯也能像哥哥一樣發光發亮，世界各地也遍佈自己的足跡。

藝穗會是電影《金枝玉葉》中張國榮和袁詠儀邂逅的地方。（黃寶瑩攝）

Mike希望自己能像哥哥一樣在世界各地留下足跡。（黃寶瑩攝）

Hair: Derrick Ng@W workshop

Makeup: Yaku

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