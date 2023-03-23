機票優惠｜國泰航空推大專生8折機票　日韓台泰適用 (附搶飛攻略)

不少學生都希望能趁出社會工作前出國旅行，增廣見聞。國泰航空日前就推出大專生票價優惠，提供多達50個目的地的機票優惠。由即日起至4月30日期間合乎資格的學生登入國泰會員後就能輸入優惠編號獲得優惠。



國泰航空最近推出大專生機票優惠，為全日制大專生及2023年文憑試DSE考生提供多達50個航點的經濟艙機票優惠。由即日起至4月30日期間，合資格的學生需要登入國泰會員，以優惠碼「FLYUP2023」預訂經濟艙機票即可享９折優惠。而若在2023年8月31日（設有不適用日期）前出發前往檳城及金邊，更可獲8折優惠。

（資料圖片／夏嘉朗攝）

優惠詳情

優惠僅限在國泰航空網站預訂的機票，預訂前必須先登入有效國泰會員編號，並於優惠編號欄內輸入優惠編號「FLYUP2023」。結賬後的優惠申請將不受理。機票必須於香港購買及出發，不適用於缺口行程(Open-jaw ticket)、中途停留行程、多個目的地行程、套票及或於國泰航空手機應用程式訂購或其他渠道訂購的機票。

合資格學生使用優惠前必需要先登記成為國泰會員。若尚未未登記過國泰會員，現時登記成為國泰會員並預訂機票，可獲額外2,000里數迎新獎賞，名額限量1,000個，先到先得。

優惠須於即日起至4月30日（下午11時59分）預訂、從香港出發的來回經濟艙航班。適用於2023年5月1日至2023年8月31日，包括首尾兩日。出發日期指定為 :

往加拿大或美國: 2023年5月1日 - 2023年7月31日

波士頓、洛杉磯、紐約、三藩市、溫哥華、多倫多

往歐洲或特拉維夫: 2023年5月1日 - 2023年8月25日

阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、馬德里、曼徹斯特、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世

往其他目的地: 2023年5月1日 - 2023年8月31日

奧克蘭、曼谷、北京、布里斯本、宿霧、成都、重慶、科倫坡(可倫坡)、德里、登巴薩(峇里島)、杜拜、達卡、福岡、福州、海口、杭州、河內、胡志明市、雅加達、約翰內斯堡, 高雄、加德滿都、吉隆坡、馬尼拉、墨爾本、孟買、名古屋、南京、大阪、檳城、 珀斯、金邊、布吉(普吉島)、青島、札幌、首爾、上海、新加坡、泗水、悉尼（雪梨）、台北、東京、溫州、武漢、西安、廈門、鄭州

參加資格

【A】以下42間高等教育學院學位、副學位之全日制學生

【B】下列2023年7種香港考試之應屆考生

１.香港中學文憑考試(文憑試)

２.英國普通教育文憑高級程度考試

３ .General Certificate of Secondary Education (GCSE) Exams

４.英國國際普通中學教育文憑考試 (IGCSE)

５.International Advanced Levels (IAL) Exams

６.國際文憑大學預科課程

７.SAT

*乘客於香港國際機場辦理登機手續時必須出示有效之大專院校學生證或香港中學文憑考試准考證，所出示之大專院校學生證有效期之年份須至2023年或以後，而香港中學文憑考試、GCE A/GCSE/IGCSE/IAL/IBDP/SAT 准考證之發出年份必須為2023年。