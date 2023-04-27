「寫輪眼」森川葵再騷神技　搖盅疊9粒骰+神箭手上身KO地獄級挑戰

日本的綜藝節目非常多元化，除了美食及遊戲節目之外，亦進行不少驗證。日前節目《それって!?実際どうなの課》中日本女優「寫輪眼」森川葵就挑戰了3個超高難度技藝，不論是搖骰還是射箭常人難以完成的挑戰。究竟她這次能否成功呢？



被網民稱為「寫輪眼」擁有者的森川葵（節目截圖）

日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》經常會進行各種驗證和挑戰。當中因多次成功完成高難度技藝而被網民譽為擁有「寫輪眼」的女優森川葵，每次演出都會引起熱議。不但曾一次成功用1mm粗的尖端接住只有2mm洞的劍球，還能用乒乓球撲滅桌子另一端的燭火等等。4月25日播出的節目中，她就將過往曾成功的3種技藝升級再挑戰，挑戰搖骰將9粒骰子疊起、射箭穿過10把空心的斧頭弄穿水彈，以及箭中箭的神技「Robin Hood」。

+ 2

森川葵首先挑戰的是疊骰，過往她已經成功雙手同時搖骰疊起4粒骰。而她這次打算刷新日本電視史上藝人疊骰6粒的最高紀錄。這次的骰盅比以往挑戰時長逾一倍，重量及手感都大有不同。但森川第一次便挑戰成功，於是決定一舉挑戰骰盅極限的9粒。當以為加上3粒後難度會大大提升，沒想到森川葵只花了11分鐘就克服挑戰，一旁的搖骰達人亦十分傻眼。

+ 1

接著森川挑戰了希臘神話中英雄奧德修斯一箭穿過12把斧頭的傳說。節目組準備了10把中間穿孔的斧頭，在盡頭放了一個水球，讓森川站在18m遠的距離射擊。第一次挑戰的時候雖然成功射穿水彈，但箭並沒有穿過斧頭的洞口。不憤的森川就放話表示要在5箭內挑戰成功。結果她真的如自己的宣言，用5箭就成功射爆水球！一旁的2022年全日本射箭冠軍亦不禁語塞，「好…好厲害」。

最後，森川再次箭中箭的神技「Robin Hood」。她2021年在節目中亦曾進行同樣挑戰，但最後將距離縮短至10m才終於成功，這次她再次挑戰以18m距離進行射擊。一番「苦戰」後，森川射了60箭、用了45分鐘便一雪前恥，成功挑戰神技。一集就成功挑戰3個超高難度的技藝，令日本網民不禁拜服，真不愧是「寫輪眼」森川葵啊！