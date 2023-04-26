迴轉壽司之亂｜男子舔豉油樽准150萬保釋寫悔過書　網民:像姜濤?!

今年1月起日本的餐飲店多次發生「惡作劇」事件，多段影片在網上瘋傳。不少受影響的店舖都發聲明表示將對進行不當行為的人士作出刑事追究。一名在壽司店飲豉油的男子早前就被逮捕及起訴，有日媒就在他被保釋後到場直擊。



21歲男子吉野凌雅2月3日與兩名友人到日本連鎖壽司店「藏壽司」名古屋的一家分店進食時，竟然直接徒手抓輸送帶上的壽司來吃，隨後更直接舔豉油瓶「飲豉油」。影片被上載到社交平台後引起「藏壽司」得注意，報警後愛知縣警方3月8日就以妨礙業務罪嫌逮捕吉野凌雅。將影片上傳的同行19歲少年在17日被判決須接受2年保護觀察。

吉野被告在4月21日以150萬円保證金（大約港幣8.8萬元）從愛知縣中部警察署被保釋，日媒NEWSONE就直擊他保釋的心境。吉野回應傳媒採訪時深表歉意「為大家帶來麻煩真的很抱歉。真的不會再犯，真的有在嚴肅的環境中認真反省自己。真的很抱歉」。隨後他在律師陪同下前往涉事分店，向店長遞交反省文，獲店長承諾將向總公司轉達謝罪的事。

他講到自己當時想得到注目，被網上的氣氛影響才會做出迷惑行為，沒想到後果會如此嚴重，並感到非常後悔，承諾將會好好工作賺錢以補償「藏壽司」所受的損失。其後他與支援有前科人士回歸社會的企業面談，爭取贖罪的機會。而吉野被告的初審將於5月31日開庭。

日本網民表示，透過媒體這樣廣泛報導「惡作劇」的後果，相信對杜絕同樣的犯罪有一定效用。不過因為吉野被告的審判仍未開始，有部份網民就覺得他的懺悔行為只是一場演出，希望能減輕判決。有香港網民則表示，「戴口罩好似姜濤，不過除罩就......」。