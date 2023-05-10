MIRROR花姐胞妹疑是警司？8個明星家人超猛料!有現任議員、前高官

日前沙田乙明邨停車場發生一宗誤殺案，警方隨後召開記者會，有指負責講述案情的沙田警區刑事部警司黃慧賢，跟MIRROR經理人花姐（黃慧君）是兩姊妹，惹起不少網民熱議。其實娛樂圈中不少明星的家人都曾在，或現在在政府部門擔任要職，在行內享負盛名，背景超猛料！



負責講述案情的沙田警區刑事部警司黃慧賢 (資料圖片)

５月７日沙田乙明邨男保安員因停車場繳費問題與一名私家車司機發生口角及肢體碰撞，保安員其後倒卧於停車場內，後被送院治理，延至凌晨1時不治。警方隨後召開記者會，有指今次負責記者會的警司黃慧賢就是MIRROR經理人花姐的胞妹，但花姐很少向人提起胞妹，所以沒有太多人知道她們的關係，但論外型兩人確實非常相似。其實娛樂圈中不少明星的家人的背景超猛料，有些從政，有些在專業界別更享負盛名。

MIRROR經理人花姐黃慧君 (資料圖片)

👇👇👇盤點家人超猛料的香港明星👇👇👇

+ 3

沈殷怡爸爸沈仲平

在《Chill Club頒獎禮2023》中擔任司機的沈殷怡，本身有學歷又有家底，她是中大法學碩士，其父更是前律政司刑事檢控專員沈仲平。根據Queensway Chamber網頁，沈仲平現為或曾受聘為多間高等教育學院兼職或客座教授，包括中國國家檢察官學院、清華大學研究生院、中國人民大學、中國政法大學、香港大學專業進修學院等。2017年，受聘為中國最高人民檢察院檢察理論研究所教授。

沈殷怡(左)爸爸沈仲平(中) (資料圖片)

駱應鈞弟弟駱應淦

香港資深大律師，被稱為香港刑事大律師「四大天王」之一，與清洪、包樂文及王正宇齊名。現任香港大律師公會執委會成員，選舉管理委員會委員，前高等法院特委法官，其門生有前律政司司長袁國強、資深大律師蔡維邦等。

駱應鈞(左) 和駱應淦(右)

任達華兄長任達榮—

任達華出身自警察世家，父親任錦球為警目，於1969年在水警輪上，和多位同僚被遭一名突然失常的同袍射殺亡。而其兄長任達榮更是前警務處副處長，曾擔任現任特首李家超的上司，並在2010年退休。

王梓軒爸爸王英偉

唱作歌手王梓軒本來已是美國10大名校之一的康奈爾大學高材生，其爸爸王英偉更是香港藝術發展局前主席，曾加入政府工作１７年， 歷任首席助理經濟司、副公務員事務司、及在1992年任工業署副署長，2007年獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。

王梓軒(左)的爸爸是王英偉 (右) (資料圖片)

曾志偉表哥馬時亨

曾於2002－2007年擔任財經事務及庫務局局長，2007－2008年擔任香港商務及經濟發展局局長。2008年6月12日，馬提出因罹患混合靜脈／動靜脈畸型症（AVM）而請辭，並在2008年7月11日離任，一年後重返商界至今。去年馬時亨主持清談節目《 以時相聚》，就曾邀請曾志偉及其兒子曾國祥做嘉賓，大談生活軌事。

《 以時相聚》節目截圖

張新悅丈夫楊哲安

現育有四名女兒的息影女星張新悅，其丈夫楊哲安中學畢業後以5A佳績考入牛津大學。先後取得英國牛津大學文學學士，以及倫敦政治經濟學院理學碩士。及後在2008年—2012年加入政府擔任教育局政治助理，2017年起擔任中西區區議員至今。

(張新悅(左二)和她的丈夫(楊哲安) (IG@nicolacheungyoung)

胡杏兒姐夫鄭泳舜

鄭泳舜現任香港立法會議員，父親鄭錦鐘是前保良局副主席，並曾為中央政策組非全職顧問，其太太為前無綫電視藝人胡杏兒的大姐胡可兒。胡杏兒在2012年鄭泳舜出選立法會九龍西選舉時 , 更曾到深水埗為姐夫拉票。