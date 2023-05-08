鄧炳強賣力「瞓身」踢波獲勝3:2！這9個香港高官竟是「武林高手」

日前(6日)，立法會和政府時隔六年再舉行足球友誼賽，經過雙方於球場上較量後，立法會隊最終打破15年不敗的戰績，以2:3落敗予政府足球隊。議員和官員們於賽事中都相當賣力，身穿23號球衣的保安局局長鄧炳強，於開場不久更不慎「跣低」，但跌倒都無損局長戰鬥力，整場仍然「鬥志滿滿」。但大家又知不知道局長除了足球外，更是一位熱愛跑步的「長跑高手」!正所謂高手在民間，總有一個在身邊，政府高官中其實隱藏不少「武林高手」，當中更有一位當代拳后，你能猜出是誰嗎?



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立法會和政府於前日(6日)舉行足球友誼賽，由特首李家超和立法會主席梁君彥為球賽開幕，上下半場每場各30分鐘，而政府隊和立法會隊分別由財政司副司長黃偉綸和議員何俊賢帶領。雙方球員都超級賣力，而當中稱因熱愛「米高佐敦」而選穿23號球衣的保安局局鄧炳強，於開場不久更因追波，整個人「跣低」，但局長隨即立刻起身再戰，全程戰鬥力滿滿，多次傳球成功。比賽最終政府隊打破15年落敗的命運，成功擊敗立法會隊，以3:2獲勝。

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從比賽結果可見香港高官個個實力都不容小覷，除了足球外，不少高官還身懷其他各式各樣「深藏不露」的「絕技」，當中有人是「馬拉松高手」，有人更曾有個體育夢。以下9個高官被政務耽誤的「武林高手」，誰讓你最意想不到?快留言分享下吧!

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1.李家超

行政長官李家超修練氣功超過25年，已經是師傅級，他曾對傳媒表示，單是靜坐就能「自我氣疏通經絡」，更稱練氣功後連醫生都唔使睇。

2.鄧炳強

保安局局長鄧炳強為了訓練意志力，曾表示每逢星期六都會抽時間在戶外跑10公里，為了健康更戒了零食!

3.盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂曾於08、09、10年參與渣打馬拉松,更曾數次參加毅行者，耐力一百分!

4.麥美娟

麥美娟為了解決胃病困擾和強身健體，曾跟藝員兼泰拳教練黃澤鋒學打泰拳，工聯會也曾上載她的打拳片段，坦言熱愛「打拳嘅速度」，片中所見拳拳有力甚有大將之風，所以任民政及青年事務局局長絶對當之無愧。

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5.張國鈞

律政司副司長張國鈞曾因足球腳法了得，而被中學體育老師推薦入讀體育學院的前身銀禧體育中心，他更是球隊車路士的頭號球迷。

6.聶德權

前公務員事務局局長聶德權也曾參加渣打馬拉松的10公里和半馬賽事，他最常於周末練跑，位於沙田的城門河更是他的「主場」。

7.黃偉綸

財政司副司長黃偉綸作為立法會和政府足球友誼賽中「政府足球隊」的隊長，腳法就當然了得啦!

8.卓永興

政務司副司長卓永興曾於社交平台上表示自己10幾年前已經跑10公里的賽事，更跑了幾年，後來因玩其他運動時，導致小腿肌肉撕裂，所以才停止參賽。而他今年亦再度參加馬拉松的10公里賽，正式「重出江湖」!

9.蕭澤頤

警務處處長蕭澤頤作為警務處的首領，當然運動都難不倒他啦!他曾經於警隊聯同保護遺棄動物協會（SAA）所發起的籌款活動中，挑戰「單手掌上壓」，而於做掌上壓途中，蕭處張竟凌空「轉手」，更創下單手15下掌上壓的佳績。