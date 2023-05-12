政府工招聘｜最遲5月底截止！15份筍工月薪18K-75K　最低中三學歷

政府各大部門包括懲教署、漁護署、規劃署、香港電台、勞福局等再釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中香港電台請節目主任，起薪點已有60K ，各位職場小薯不妨看看有沒有筍工啱自己。



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【懲教署—工藝教導員(標誌製造)】

月薪 $22,970起

截止日期：25/05/2023 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成圖像設計或標誌製造行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在圖像設計或標誌製造行業方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過標誌製造技能測驗；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事圖像設計及標誌製造工作；

(b)執行物料預算、電腦𠝹字拼貼、電腦輔助圖像設計、機械雕刻、絲印製造、紙材裱貼、包裝及品質檢查，生產機器操作及一般保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；(d)執行職安健守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

註: 獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月22,970元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月39,765元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[G.F.340 (Rev. 3/2013)]送達下列香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組，請在信封面上註明「申請工藝教導員(標誌製造)職位」。

【勞工及福利局—高級項目經理】

月薪:$75,620元

截止日期 :29/05/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學學士或以上學位，或具同等學歷，尤以傳理、公共關係、媒體或市場推廣方面的學位為佳；

(b) 於取得學位後有最少8年全職從事公共事務、企業傳訊、公共關係、推廣或項目管理工作的經驗，且具備以社交媒體作宣傳方面的經驗為佳。

(c) 具備卓越的人際及溝通技巧，能夠(以文書和語言)與內部及外間持份者(包括商界、政府各決策局／部門、非政府機構、學校等等)有效溝通；

(d) 具有優秀的中英文書寫能力，英語及粵語流暢，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3等級或以上的成績，或同等成績；以及

(e) 懂得使用電腦軟件，包括MS Word、PowerPoint、Excel及Adobe Illustrator。

職責

(a) 制訂和推行公眾參與計劃，以蒐集有關持份者(特別是兒童)對兒童相關事宜的意見；

(b) 支援和推行各項公共關係及宣傳運動／項目（例如研討會／講座、典禮和比賽）；

(c) 開展透過印刷、電子和社交媒體推行的推廣措施；

(d) 為兒童事務委員會的工作小組提供秘書處支援；以及

(e) 因應需要執行其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期12個月，並預料於2023年第三季上任。獲取錄者或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 🗸

申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，送達香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部。

【香港電台—節目主任（英文電台節目）】

月薪:$60,100 起

截止日期 :29/05/2023 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)(i) 持有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷；兼具四年電視、電台或新媒體節目製作、拍攝的相關工作經驗；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具六年電視、電台或新媒體節目製作、拍攝的相關工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），或具同等學歷；兼具八年電視、電台或新媒體節目製作、拍攝的相關工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括中國語文科及英國語文科）考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級[參閱註(2)]或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；兼具九年電視、電台或新媒體節目製作、拍攝的相關工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；兼具十年電視、電台或新媒體節目製作、拍攝的相關工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

節目主任（英文電台節目）主要負責 (a) 製作及主持高水平的流行／古典音樂或新聞及時事的英文電台／多媒體及其他節目；(b) 擔任編輯、寫作或資料搜集工作，制訂節目構想及計劃；及 (c) 協助督導員工及管理資源。

（註：或需不定時工作和輪班當值，和在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。）

總薪級表第28點（每月港幣60,100元）至總薪級表第33點（每月港幣75,620元）

聘用條款:獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期12個月，並預料於2023年第三季上任。獲取錄者或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格G.F. 340 (Rev.3/2013)以下其中一種方法提交申請：

(a)以親身或郵寄方式把申請表格送達九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組，[信封面須註明「申請節目主任（英文電台節目）職位」。

(b)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(d)至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須於2023年6月5日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至本廣告訂明的聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【文化體育及旅遊局—助理電影製作事務主任】

月薪:$32,545起

截止日期：23/05/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港頒授的學士學位或同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第2級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年關於電影製作或電影製作會計安排的工作經驗；以及

(d)良好的組織能力，能夠在壓力下獨立工作； 良好的人際關係和解決問題的能力； 能夠以書面英語和中文以及英語、粵語和普通話進行有效溝通； 熟悉應用軟件（包括中英文文字處理、Excel、Powerpoint及編輯軟件等）；在政府/準政府機構/公共服務部門工作的經驗將是一個優勢；以及

(e) 能立即上班會被優先考慮。

職責:

(a) 協助處理電影發展基金下有關電影製作的所有計劃的申請，包括審核申請、對申請進行初步評審、安排業界顧問進行評審，以及監察核准電影製作項目的製作進度；

(b) 監察電影製作融資計劃下電影製作項目的發行，並跟進項目銷售收入的分配；

(c) 審視獲電影發展基金資助的電影製作項目的審計帳目；如發現有任何異常狀況，須要求有關方面澄清；

(d) 就建議在電影發展基金下推行的新措施進行研究；

(e) 協助電影發展局秘書處執行一般行政及支援職務；以及

(f) 執行由上級指派的任何其他職務。

註：

(i) 遇有職務需要，受聘人或須不定時及逾時工作(包括在星期六、星期日及公眾假期工作)。

(ii) 入選的申請人或須參加筆試及/或面試。

薪酬:

月薪為港幣32,545元至43,610元，起薪點視乎有關資歷及經驗而定。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期兩年。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格第340號(3/2013修訂版)連同工作證明副本及修業成績單副本或其他學歷證明文件副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓40樓創意香港電影服務統籌科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至fso_recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【環境保護署—行政助理】

月薪$27,440元

截止日期 :26/05/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得上述學位後，具備最少兩年全職工作經驗；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上，或同等成績。

職責:

(a) 監督及監察位於九龍灣南豐商業中心和長沙灣政府合署的區域辦事處(東)，及位於荃灣華懋荃灣廣場中央檢控組的三個行政課，以提供有效率和有成效的一般支援服務；

(b) 管理各辦事處的服務、傢俱、設備及消耗品的供應；

(c) 與其他政府部門、大廈管理辦事處及相關承建商╱供應商就辦事處相關事宜聯絡；

(d) 確保位於九龍灣南豐商業中心及長沙灣政府合署的區域辦事處(東)的顧客服務櫃枱運作暢順；

(e) 擔任各辦事處的小額預墊備用金持有人，並實現最佳財政資源的使用和適當控制行政課的庫存；

(f) 透過舉辦康樂及團隊凝聚活動以協助組別首長提升區域辦事處(東)員工的士氣及團隊精神；以及

(g) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓33樓環境保護署行政科行政組［經辦人：助理秘書(總務)］，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【漁農自然護理署—合約漁農督察】

月薪：$18,600元

截止日期 :29/05/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i)持有香港任何一所大學的學士學位或同等學歷，主修自然科學、海洋生態學、機械/輪機工程、環境管理或環境科學; 或

(ii)持有香港理工大學／理工大學或香港專業教育學院／技術學院的實驗室技術員或應用科學或相關學科的文憑或證書，或同等學歷; 或

(iii)香港理工大學／理工大學或香港專業教育學院／技術學院／學院的自然科學、海洋生態學、機械/輪機工程、管理研究、應用科學或相關學科的文憑或更高級別的證書，或同等學歷; 或

(iv)獲大專漁業學校/學院頒發的認可文憑，或同等學歷及一年相關或相關職位的工作經驗;及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)收集和分析漁業生產數據、進行市場調查、處理許可證的申請及為漁業相關的特惠津貼提供技術及行政支援；

(b)執行有關漁業研究和調查及化驗分析、收集及鑑別魚類樣本、水質監測、漁業發展及技術的推廣和聯絡、漁業牌照管理及執法、漁民培訓、管理及運作實驗魚場、就漁業存護進行教育和宣傳的職務；

(c)執行與海岸公園/海岸保護區的管理、監察及執法有關的工作；

(d)執行與海洋護理有關的生物多樣性的研究、調查、教育及宣傳工作；

(e)執行與漁業貸款及基金計劃有關的管理及監察工作；以及

(f)執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【漁農自然護理署—化驗所支援主任】

月薪＄21,875

截止日期 :29/05/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／工業學院／科技學院頒發的文憑或高級證書，主修自然科學、應用科學或相關科目，或具同等學歷；以及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註：

(1) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級的成績。

(2) 正在修讀最後一年相關文憑或高級證書課程的學生亦可申請，惟須取得所需學歷，方可獲得錄用。

(3) 按香港醫務化驗師委員會的登記冊第二部分註冊的應徵者會獲優先考慮。

(4) 或須於新界偏遠地區輪班工作,候命工作或不定時工作，包括晚上、週末及公眾假期。

職責:

(a)協助獸醫進行化驗程序，包括採樣、數據輸入及保存記錄；

(b)就獸醫化驗事務與其他漁農自然護理署分部及政府部門聯絡；

(c)支援獸醫化驗所日常運作，包括購置、操作及保養實驗室儀器及用具，採購及處理化學品／物料；

(d)協助接收樣本的登記工作，並為實驗室測試相關事宜提供支援服務；

(e)負責存檔、檢索化驗結果，及處理其他文書或化驗所運作相關的工作；

(f)有需要時執行動物屍體運送職務；以及

(g)執行上司委派的其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【規劃署—測量主任(規劃)】

月薪 $23,295起

截止日期 :26/05/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院的測繪及地理資訊學高級文憑或土地測量文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行規劃工作所需的勘測及實地工作，並擬備實地測量及視察報告；

(b) 整合、處理及編列規劃統計數據；

(c) 運用地理資訊系統及資訊科技技術，支援各項規劃任務；

(d) 向公眾發布規劃資料；

(e) 查核發展建議及圖則，包括建築圖則及總綱發展藍圖；以及

(f) 對違例發展項目採取執行管制行動。

(或須在偏遠地點工作，以及在正常工作時間以外和╱或不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第22點(每月港幣45,670元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格﹝G.F.340(3/2013修訂版)﹞連同學歷證明文件及修業成績表的副本親身遞交或郵寄香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

在網上遞交申請的人士，須於2023年6月2日或之前把學歷證明文件及修業成績表的副本親身遞交或郵寄至下述聯絡地址，並於信封及文件上註明網上申請編號。

【懲教署-助理教育主任(經濟)】

月薪：$32,545起

截止日期 : 18/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港頒授的相關科目的學士學位，或具備同等學歷，以及由香港專上教育機構頒授的教育證書／學位教師教育證書／學位教師教育文憑(中學教育)，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用及英文運用兩份語文試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；

(c)操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a)助理教育主任(經濟)主要負責在懲教設施內執行高中及以下班級的教學工作，以及執行與教育相關的行政工作及多樣化的專業職務。

(b )獲取錄的申請人或須任教由懲教署安排的任何科目。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》約束。)

薪酬:總薪級表第15點(每月32,545元)至總薪級表第33點(每月75,620元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同各項相關學歷(例如學位、師資培訓、語文能力水平、綜合招聘考試和教師語文能力評核成績)的證書及成績單副本，以及填妥相關學術資歷及工作經驗的補充資料表格，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請助理教育主任(經濟)職位」。補充資料表格請於懲教署網https://www.csd.gov.hk/images/doc/recruit/recruit_form/SIF.pdf 下載。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2023年5月25日或之前），把指定的補充資料表格及所須證明文件副本送交查詢地址。信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。

【地政總署-技術主任(製圖)】

月薪：$23,295起

截止日期 : 22/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的電腦輔助製圖、數字測圖或地理信息文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，取得「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)擬備彩色地圖、圖則、影像地圖、圖表及其他各類圖則；

(b)收集、編製和處理數據；

(c)保存辦公室記錄和編製生產統計數字；

(d)保存地籍、製圖及相關的數據庫；

(e)參與電腦系統的管理和設計工作；以及

(f)在地圖產品的銷售和推廣方面提供顧客服務。

(註：或須不定時工作，以及調派至其他政府部門工作。)

薪酬:總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第22點(每月港幣45,670元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷證明的證書和修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本寄交以下的聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署-二級技術主任(文化工作)(工程工作類別)】

月薪：$21,875起

截止日期 : 18/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院電子、電機或機械工程課程文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 維修和保養專業器材；

(b) 協助操作專業系統及裝置；以及

(c) 協助進行博物館展品及天象節目器材的可行性測試、工程研究和製作有關展品及器材。

(註：獲錄用的申請人，須注意下列各點－

(1) 或須接受與本職系職務相關的培訓及不定時工作；以及

(2) 本職系人員須接受職系／部門首長按所屬職責類別及工作類別作出的調派和調職安排。)

薪酬:總薪級表第8點(每月港幣21,875元)至總薪級表第21點(每月港幣43,610元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級技術主任(文化工作)(工程工作類別)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。

【漁農自然護理署-行政助理】

月薪：$34,390

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3 級或以上成績，或具備同等成績；

(c)具備最少三年行政經驗，以在政府部門／公共機構工作的經驗為佳；以及

(d)熟悉電腦軟件應用，包括MS Word(中文和英文)、PowerPoint及Excel。申請人如具備良好的溝通技巧(包括普通話)和人際技巧，會獲優先考慮。

職責

(a)處理一般通訊和查詢；

(b)執行秘書職務，例如整理檔案和撰寫會議記錄；

(c)為招標、租約、宣傳和教育計劃擬備文件，並協助執行相關工作；

(d)協助訂立內部程序，例如值勤／放假記錄的規管、交回評核報告的規管，採購查核等；以及

(e)執行上司指派的其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

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郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【漁農自然護理署-檢控主任】

月薪：$45,255

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a)(i) 為法學專業證書課程的畢業生，並擁有最少2年從事法律相關的工作經驗；或

(ii) 持有本地大學所頒發的法學學士學位，或具同等學歷，並擁有最少3年從事法律相關的工作經驗；及

(b)具備良好中文及英文的書寫及口語能力，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級/C級或以上成績，或具備同等學歷。

職責

(a) 處理初級聆訊的法庭程序；

(b) 評估有關本部門所執行法例的檢控案件資料；

(c) 撰寫案情摘要並於聆訊時呈交法庭；

(d) 協助高級農林督察經雜項程序向裁判法院申請充公已檢取的瀕危物種和其他物品；

(e) 協助高級農林督察/政府律師/外判律師處理審訊工作；

(f) 協助高級農林督察準備將會交付法庭審閲的警誡供詞和任何文件證物的翻譯本，以便交由司法機構翻譯核證組核證；

(g) 安排控方證人出席聆訊和出示證物；

(h) 處理控罪書案件的檢控並於有需要時在非辦公時間工作；

(i) 保存和更新案件的記錄和資料，包括已審結及等候聆訊的案件；以及

(j) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

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申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【康文署-藝術科技見習員（東九文化中心）】

月薪：$18,325

截止日期 : 26/05/2023 23:59:00

+ 1

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 [見註 (4)]；及

(c) 操流利英語及廣東話。

職責

1) 在不同的舞台製作中應用科技；

(2) 學習並熟練各種先進技術器材，包括沉浸式音響系統、實時舞台追蹤系統、動態及表情捕捉系統、媒體伺服器等；及

(3) 協助舞台管理及運作。

(註：獲取錄者一般須每周工作44小時工作，或須不定時、並在星期六、日及╱或公眾假期當值。)

聘用條款:獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於藝術科技見習員。

申請方法

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申請人必須以通用表格第340號 (3/2013修訂版) 提出申請。申請人須將填妥的申請書並詳列其學歷、工作經驗及表演藝術、舞台及製作藝術、藝術科技和創意媒體相關知識及經驗，於截止申請日期或之前送交至新界沙田源禾路1號沙田大會堂113室東九文化中心辦事處。請在信封面上註明「申請藝術科技見習員」。

【庫房署-合約高級會計助理主任】

月薪：$30,990

截止日期 : 19/05/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a) (i) 持有本港大學頒授的會計學學位，或具同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具同等資歷；

(b) 具良好的中英文溝通及書寫能力，並在香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科考獲第3等級或以上成績或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲C級／第3等級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 畢業後，具備至少三年相關全職工作經驗(擁有財務或投資會計工作經驗、以及相關系統發展和優化經驗（包括進行用戶驗收測試）者佔優)；及

(d) 熟識電腦操作及懂得運用一般電腦軟件，包括MS Excel及Word。

職責

(a)處理全盤會計賬目及投資記錄；

(b)製作會計、投資及現金流量預測報表；

(c)執行日常營運工作，如處理投資交易的結算及處理付款等；

(d)負責會計及有關工作如成本及管理會計的職責、執行系統發展和優化及監控檢討、蒐集投資市場資訊等；

(e) 督導下屬處理會計或相關職務及(f)執行其他與部門相關的職務。

聘用條款:獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期為一年。

申請方法

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通用表格第340號 (3/2013修訂版)連同(i)考試成績副本；(ii)有關學歷的成績單及畢業證書副本；(iii)有關專業資格的證書及考試成績報告副本；及(iv)與工作經驗相關的證明文件，郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請合約高級會計助理主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於二零二三年五月二十九日或之前將所需的證明文件副本送交下列地址，並於信封上及每一頁有關的文件上清楚寫上其網上申請編號。