天文台獲連登封「最愛政府部門」吹奏新台長陳栢緯世一：人民英雄

颱風泰利襲港，而天文台於稍早宣布將下午4點20分改發3號強風信號。每逢有風球或任何天氣警告懸掛，網上都必牽起一番熱論，而以往天文台的公布和安排常常都備受爭議，然而這次有不少網民對天文台的做法都超滿意，表示「今次做到嘢」，「咁早講定非常好，唔洗估估下」，更高呼「香港天文台台長世一」！



天文台於今（17日）凌晨12點40分宣布懸掛8號風球後，隨即明確表示將維持至少至明日的7時，其後天文台分別再於凌晨3點45分時和早上8點45分更新指，8號強風信號將持續維持至下午12點和4點，後來再宣布將於下午4點20分改發3號強風信號。

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對於這次天文台的做法和發布資訊的時間安排，有不少網民都瘋狂大讚，除了有網民湧入天文台的Facebook專頁瘋狂給「LIKE」之外，就連連登討論區的網民都激讚和力撐天文台，表示「今次做到嘢」、「開心香港」、「公道啲講今次做得唔錯」、「好感動」，「一個決定令成個社會氣氛和諧」，表示超欣賞天文台這次的「當機立斷」，沒有再拖拖拉拉「狂戴頭盔」，更搞笑感謝天文台指「祝天文台全體員工一生平安」，「長長百歲，子女孝順」。

講到最關注風球動態的，當然一定非打工仔莫屬，因爲風球的「落波」預告時間，能讓打工仔有定心理準備，預定時間返工或「休息一天」，然而這次有不少打工仔都表示，想不到天文台「咁早有決定」，「提早咁多已經講定會維持到4點會掛全日」，整個安排「有計劃有程序」，讓大家不用「估估下」全日「坐唔安食唔落」，認為天文台認真有進步，認為天文台可列為「全港最受歡迎政府部門之一」，大讚「天文台世一」！

有連登仔為表示大力支持和感謝，更於討論區設置一個「新任天文台台長陳柏緯吹奏跪拜區」，吸引了大批網民留言大讚台長表示「佢真係會考慮到市民安全」，「為人民服務」，更稱台長為「人民英雄」，自己以後要尊稱其為「緯哥」，網民表示新台長上場不到半年便有如此出色的安排，對天文台往後的表現都非常有信心。