颱風樺加沙｜最強颱風有幾勁？香港10大最強颱風　山竹僅排名第8

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／山竹／天鴿／打風】 按中央氣象台資料，今年第18號颱風「樺加沙」中心附近最大風力達17級（60米/秒），風圈範圍廣闊。

不過每次打風，各區市民對於風力強弱就都有不同感受。那你又知道自60年代起本港颱風最高陣風排名的前10名嗎？山竹又排名第幾?這些颱風可是公認的強勁，一起看看你又有沒有印象吧！



天文台預測韋帕會於今日接近中午在天文台以南約50公里左右掠過，其颶風區（蒲福氏風級表最高的第12級風力）會相當接近本港，預料本港平均風速每小時118公里或以上。 現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避，同時留意風向轉變。

根據天文台的資料，熱帶氣旋分為6大類，是根據接近風暴中心之最高持續風力而分類。香港採用的分類定義以10分鐘平均風速為根據

熱帶低氣壓 每小時41至62公里

熱帶風暴 每小時63至87公里

強烈熱帶風暴每小時88至117公里

颱風 每小時118至149公里

強颱風* 每小時150至184公里

超強颱風* 每小時185公里或以上

相信不少港人對2018年9月16日強颱山竹襲港，強風吹得大樓搖晃、門窗震動、巨浪翻騰，狂風席捲香港一幕幕仍然令人歷歷在目。不過縱使山竹的威力不容忽視，但其實仍有多個比山竹更強勁的颱風曾吹襲過香港。以下就以颱風時天文台所錄得的最高陣風數據，跟大家盤點一下自60年代起10大襲港颱風排行榜！

第10名）1975年10月愛茜 - 最高陣風風速140（km/h)

颱風（超強颱風）愛茜是香港歷年以來在10月影響香港的最強颱風，雖然當年在吹襲期間為本港帶來颶風，但相信是因為當年天文台及時發出警告信號，讓颱風帶來的損害較少。

1975年10月愛茜

第9名）1961年5月愛麗斯 - 最高陣風166（km/h)

颱風愛麗斯是少數直接穿過皇家香港天文台總部，並且引致天文台需要懸掛十號風球的熱帶氣旋之一，亦是至今唯一需要在5月發出的十號颶風信號。但卻是歷年來最弱的十號風球，懸掛的十號風球歷時僅2小時30分，是本港最短十號風球。

1961年5月愛麗斯

第8名）2018年9月山竹 - 最高陣風 169（km/h)

超強颱風山竹2018襲港，至少造成458人受傷，另有不少於60,000宗的塌樹報告，數目歷來最高，多處有高空墜物及建築物受損，至少有500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，全港有超過40,000戶電力供應中斷。在近三十年來吹襲本港的風暴之中，山竹的破壞力可算是數一數二。

2018年9月山竹

第7名）1964年10月黛蒂 - 最高陣風 175（km/h)

颱風黛蒂在吹襲香港期間，曾一度為本港部份地區帶來颶風。同時也是唯一一個從香港東面掠過而懸掛十號風球，另外，1964年同年掛了兩次十號颶風信號（黛蒂、露比）的紀錄至今未破。

1964年10月黛蒂

第6名）1979年8月荷貝 - 最高陣風 175（km/h)

超強颱風荷貝是70年代吹襲香港最強的颱風之一，在荷貝襲港期間，導致12人死亡，260人受傷，800人無家可歸。除此之外，維多利亞港內船隻嚴重損失，18艘遠洋船在海上碰撞，9艘在颶風中斷錨在海中央漂浮，2艘擱淺，其中1艘10,000噸的希臘貨船撞向尖沙咀天星碼頭後在九龍公眾碼頭擱淺，對碼頭造成嚴重損毀，另有超過100艘小艇沉沒，200艘受損。

資料圖片

第5名）1983年9月愛倫 - 最高陣風 185（km/h)

超強颱風愛倫是繼1979年荷貝之後，吹襲香港最強颱風，共導致10人死亡，12人失蹤。愛倫的移動路徑及速度緩慢，十號颶風信號共懸掛了八小時，期間長洲受颶風吹襲長達五小時，該區錄得的最高陣風達每小時237公里，是自1953年以來該站的最高記錄。

資料圖片

第4名）1960年6月瑪麗 - 最高陣風 191（km/h)

颱風瑪麗曾引致天文台要懸掛十號颶風信號，雖風力未及預期中強勁，但港內錄得的最高陣風仍達每小時191公里，仍造成本港45人死亡，127人受傷，11人失蹤。

資料圖片

第3名）1971年8月露絲 - 最高陣風 224（km/h)

超強颱風露絲是香港歷年最猛烈的颱風之一，強度僅至於下文的第一、二名，露絲吹襲本港期間共造成了110人死亡、286人受傷、50人失蹤等災害，美國軍艦亦被吹至擱淺，是香港史上第七多人死亡的風災，亦是二次大戰後至今在香港造成超過100人死亡的兩次風災之中的其中一次。

美國聯邦政府官網圖片

第2名）1964年9月露比 - 最高陣風 227（km/h)

超強颱風露比是在記錄上引致香港懸掛十號風球的颱風中，生成位置最北的一個。天文台錄得一小時平均風速每小時110公里，陣風每小時227公里，共造成174人死亡、940人受傷、14人失蹤。

香港天文台上載的Mr. Kevin Lam影片截圖

第1名）1962年9月溫黛 - 最高陣風 259（km/h)

超強颱風溫黛是在戰後破壞力最強颱風，也是香港自二戰過後造成最多人命傷亡的風災，共183人死亡、388人受傷、108人失蹤、72,000人無家可歸，對房屋、農地、船隻等也造成沉重的傷害。另外，最強「風后」溫黛至今仍有3大紀錄未被其他颱風打破，分別是最高 60 分鐘平均風速 133 公里；最高陣風 259 公里/小時；最低瞬時海平面氣壓 953.2 百帕。