心理測驗｜日網熱爆超準心測　一條問題揭示你有甚麼「隱藏潛能」

人們的潛能常隱藏在日常生活中，只要認清目標方向，堅持不懈地努力，內在的能力便會自然覺醒，人的層次不斷提升。日本網站《CREA》就推出了一個揭示潛在能力的心理測驗，大家不妨試試看自己仍有何潛能仍未發揮！



測驗問題

假設你是一個大住宅的主人，有很多人替你工作。在以下四個人當中，你覺得最不能信任的人是誰?

1.管家

2.女僕

3.司機

4.律師

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答案（1）管家

你覺得看起來最可信賴的管家不能信任，表示你有「絕對忠誠地執行命令的能力」。但現在你可能沒有充分發揮，並不願受他人約束。但是一旦親人遇險，你有辦法果斷行動相助。為了發揮潛能，你應主動接受艱難任務和聆聽需要幫助者的困境。

答案（2）女僕

你不能信任多嘴的女僕，表示你有「融洽跟各種人相處的能力」。但現在可能沒有發揮機會而藏在潛意識深處。實際上，你有能吸引眾人注意的話題和協調大家的能力。想人生更上一層樓，要堅持下去不輕言放棄。

答案（3）司機

你不能信任表面能幹的司機，表示你有「冷靜獨立判斷後果性行動的能力」。但現在沒有用武之地。但當時機來臨，你有堅強的心理質素並作決定的能力。要發揮能力，要在家庭或工作中堅持持續努力，過程中積累必要技能。

答案（4）律師

認為可信任的律師也不能信任，表示你有「為了正義遵守規則的能力」。但現在沒有發揮，可能覺得世道不光明正大。但你有自我完善的向上心。為了喚醒該能力，要在日常生活中理清個人目標和方向，不斷朝著目標邁進。

人們的潛能常藏在日常生活中，無謂等待時機啟動。只要能理清方向、堅持努力,自己內在的能力自然會甦醒，不斷提升層次。縱使世界不完美，只要能自強不息，終會有成功的一天。