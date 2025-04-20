面相｜4大特徵看你有無老細命！眼尾向上執行力高、這部位要突出

面相學能夠反映出不同性格、運勢、特質。而創業面相就能看出一個人是否具備創業的特徵和潛力。臉部的結構與表情，常常透露出個人的天賦和性格。我們可以從五官的形狀去判斷一個人的個性。面相並不能完全預示命運，但它提供了有用的參考，幫助我們洞察一個人的優勢與劣勢。



《大叔的愛》劇照

要成功創業，個人的努力奮鬥當然至關重要。但是優秀的面相條件，也的確能成為推動事業的助力。例如寬闊的額頭、挺拔的鼻樑等，擁有理想的創業面相，看出一個人是否適合創業。即看看哪4種特徵最有利創業！

【1】寬闊額頭、眉心突出

額頭是象徵人的視野，而寬闊的額頭就代表視野廣闊，有遠大的抱負和規劃事業的能力。若然眉心位置略為突出，則象徵這個人的領導才能，能洞察先機並有決策能力。

【2】眼尾上揚

五官最能代表一個人的氣質就是眼睛。具創業面相的眼睛會很有神，透露出精明穩重的視線。眼尾若略微向上揚且不會過長，眼尾的末端亦清晰可見，更展現出樂觀進取、胸有成竹的性格特質，對推動創業至關重要。相反，眼尾下垂的人則不利創業，他們的眼睛象徵著缺乏遠見、執行力薄弱。

《二十五，二十一》劇照

【3】高挺的鼻樑

鼻子的大小並不重要，反而是要注重鼻樑位置，是呈突起的還是偏低平。擁有高挺的鼻樑象徵著強健的意志力，展現出不屈不撓的進取心態。而微微上翹的鼻頭，則代表著高遠的理想和強烈的事業心，渴望實踐自我價值。

【4】嘴部上揚

嘴部也需要展現出果斷力量的感覺，避免過於柔弱。嘴角若稍稍上揚，散發出工作熱忱，顯示對創業充滿熱情與期待。有感染力對於擴展人際關係上都有強大的作用。而且，嘴部上揚容易呈現出笑容，令人感覺和藹可親。這個特徵容易留下好印象，亦吸引生意人與這種人合作和投資，促進創業成功。

《大叔的愛》劇照

面部的整體輪廓必須展現出強忓，擁有親切感亦不會垂頭喪氣。面部特徵代表充沛的活力與行動力推動事業發展，且能承受巨大壓力。綜合而言，具備這些面相條件的人，個性與氣質極適合創業之路。運用面相學的智慧，找出業務潛力過人的人才，是企業取得成功的重要法門。