Sanrio超準心測看下半年愛情運　直覺選1個角色約會!選他最易沉船

還是單身的大家，是否很好奇到底自己下半年的戀愛運到底如何呢，今年內究竟還能否成功出POOL，於十二月時一起度過一個浪漫的聖誕節呢？日前Sanrio推出了一個能夠測驗你「下半年愛情運勢」的心理測驗，想要知自己是否即將遇見的「命中注定」，就要立刻來測一測啦！



圖自Sanrio

台灣Sanrio常常都會發布不同的心理測驗，日前Sanrio久違各位「單身狗」們推出了一項讓大家測「下半年愛情運」的心理測驗。大家只要從測驗中的四個Sanrio角色，分別是Cinnamoroll（玉桂狗）、Hello Kitty（凱蒂貓）、Little Twin Star（雙子仙子）和Kuromi（可樂米），當中選出一個你最想一起度過情人節的對象，便可立刻知道你下半年的愛情運勢，單身的大家就要趕緊測測啦！

圖自Sanrio

A.Cinnamoroll（玉桂狗）

選擇Cinnamoroll的你，你可能與Cinnamoroll一樣都是可愛且溫柔，性格一比較沉靜，對於感情來說可能都並不是主動出擊追求的人，而是主張「佛系」，認為緣分來到就自然會到。下半年你有可能會遇上令你欣賞的對象，但可能就因你的「佛系」態度，讓對方會容易以為你對其沒有意思，而錯失機會喔！所以大家謹記要多多留意身邊的人喔！

B.Hello Kitty(凱蒂貓）

選擇Hello Kitty的你，你於朋友當中一直都是「靠山」的存在，朋友有甚麼事都會主動向你請教，你會讓朋友都感到十分安心便，但雖然你平日非常堅強，但對於感情i則會展現出「小女人」的一面。下半年你於感情當中可能會有較多變動，令你會搖擺不定，心煩意亂，但大家千萬不要「鑽牛角尖」過於執著而亂了自己的腳步!

C. Little Twin Stars(雙子仙子）

選擇Little Twin Stars的你，是一個本身便具備浪漫且多愁善感的人，浪漫的性格讓你，一直以來的桃花運都不錯，而下半年你的桃花和貴人會越來越多，本身單身的你很有可能會遇到你的「命中注定」，而正在蜜運的大家則很有你可能邁入下一步喔！

D.Kuromi(可樂米)

選擇Kuromi的你，你一直以來都很清楚自己要甚麼不要甚麼，因你是個喜好都十分分明的人，下半年的你很有可能會遇到自己的心動對象，但要小心不要迅速「沉船」喔，不的話便會容易錯失觀察對方的機會！