面相｜身上有8大痣代表「天生辛苦命」 女生這部位有痣非脫不可?

痣的位置和形狀常常代表著主人的運勢和性格。根據運勢命理專家的研究，如果痣出現在特定的位置，往往就預示著勞碌的命運。今天讓我們一起來看看哪些痣位置代表勞碌命吧！



一、眼角的痣

眼角垂直線和人中橫線交界處的痣，代表主人福氣較淺，生活會比較辛苦勞碌。此類人往往容易生病,還會遭遇水災之災。在財富方面不容易積累，整體命運較為辛勞。

二、眼睛下方的痣

在面相學中，眼睛下方被稱為「子女宮」，若此長痣,稱為「淚痣」。女性右側或男性左側長痣，代表會辛苦照顧男孩，女左男右則代表女兒較為勞碌。整體上代表為子女操勞的命運。

李鍾碩眼下也有痣. (網上圖片)

三、嘴唇邊緣的痣

嘴唇邊緣的痣，代表財運感情不佳，既難以積累財富，又容易陷入感情糾紛。在事業和愛情方面都較為艱辛，可以說是非常典型的勞碌運。

四、脖子左側的痣

對女性而言，脖子左側的痣會給生活帶來沉重壓力。在家庭和感情上需要承擔辛苦，所以被稱為「辛苦痣」，代表勞碌的命運，有些人甚至會選擇脫痣「擺脫」辛苦命。

五、手臂和背部的痣

不論男女，手臂和背部的痣代表人生重擔，需要付出加倍努力，才能在事業上有所建樹和回報。屬於勞碌命運的常見痣位。

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六、腳背的痣

被稱作「雙足不停痣」。代表整個一生都在奔波努力，難以安穩下來。但也代表見多識廣,屬於勞碌但也具有積極意義的痣位。

七、腳趾和腳踝的痣

這種痣的主人常會心血來潮，終生不斷地東奔西跑，也代表典型的勞碌命運，難以安定下來。

八、鼻翼邊緣的痣

鼻翼邊緣的痣，代表主人從事體力勞動，需要刻苦耐勞才能獲得回報。整體運勢較為辛勞，屬於勞碌命格的痣位。

不過就算不幸長了一粒甚至更多的辛苦痣，但其實命運可以改變，積極樂觀比任何痣位置都重要。

（面相命理並非精密科學，內容僅供參考，不代表《香港01》立場）