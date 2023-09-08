黑雨水浸｜車輛遇水浸被困3大自保方法！必掌握1個關鍵保命時機

天文台昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，至今已超過12小時。暴雨導致香港各區都有水浸的情況，馬路、商場、地鐵、行人隧道、地下停車場等都出現不同程度的淹水。不少正在駕駛、乘車的乘客都受困於車內，那如果因為暴雨水浸被困車內，除了等待之外又有什麼自救的方法？以下3大自保方法有機會在危險時刻救你一命，更要緊記一個關鍵的保命時機！



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受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日廣東沿岸天氣持續不穩定。天文台指是次黑色暴雨警告生效時間和雨量，是自1884年以來最高，可謂百年一遇大水浸。在今次暴雨水浸的情況下，無論是在地下車庫、路邊停放的車輛、正在行駛的車輛，同樣都面臨被水浸泡淹沒的危機。如果身在車內的你未有採取或採取了錯誤的措施，隨時面臨沒頂之災。

如果你正身處車輛之中，所處位置的地勢較低，在你附近的水位會因暴雨而快速升高，車輛會迅速被水浸泡，這時你就必須思考在最差的情況下要如何脫困，不能坐以待斃！

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自保方法1｜水浸至輪胎即開門

當水位有不斷升高的趨勢，又沒有任何水位將降低的跡象時，如水位已經淹過半個車輪，到達車底的位置，應該果斷打開車門「棄車逃生」，從車輛的兩側逃出去，這也是保命的最關鍵時機。否則水壓逐漸加大有機會令車門不能打開，導致 更危險的情況可能發生。

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自保方法2｜水淹車門要即開窗

如果水位已經淹過車門一半，因為水流過大已經無法再打開車門，必須在車輛還未斷電之前，迅速解開安全帶，再打開車窗和天窗，以平衡車內車外的壓力，在壓力平均後，車門便能夠打開。假如車門還是未能打開，那你可以從已打開的車窗和天窗逃生。

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自保方法3｜門窗無法開要靠破窗

假如在強大水壓下已經再法再開門，水位已經淹過車門一半以上，水浸也已經令車的電力失靈無法再打開窗戶，必須要在車內完全水浸之前，利用破窗器、求生錐、甚至拔起頭枕利用鋼枝用力砸碎車窗，可以從車窗的四個角落入手。如果真的無法打碎車窗，那就要用到最後一個方法，爬到車尾箱後，通常車廠會設計一個拉環，採用機械方式打開車尾箱，即使斷電也能夠使用。不過並不是每一款車都可以躺平座椅，也不一定有設計拉環就是了，還是及早留意周邊情況，在車輛還未被淹沒時，儘早棄車逃生吧！

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