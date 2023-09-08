世紀黑雨｜汽車被水沒頂報銷！雨災保險有無得賠？主要看1個關鍵

香港日前的一場「歷史性」世紀黑雨，令多個地區都慘遭水浸，有不少地鐵站街道如同「澤國」，有街道的水位更加漲升至胸口，有不少車輛都因此死火，甚至全車入水無奈遭殃，令車主們都叫苦連天！若車輛因打風落雨入水報銷，到底保險能否賠償呢？如何才能得到賠償呢？



（翁鈺輝攝）

自天文台於9月7日晚上11時05分發出黑雨警告信號，信號持續超過12小時，這場黑雨不但打破了香港歷年黑雨生效時長的紀錄，其1小時所錄得的158.1毫米雨量，更是自1883年有紀錄以來最高。黑雨的突然來襲，讓多區都出現水浸，有不少地鐵站街道都如同「澤國」，街道上的車輛更加慘遭報銷，損失慘重！

於香港有不少車主都會購買汽車保險以保障自己的意外損失，那倘若因天氣惡劣而導致，保險又是否涵蓋，車主又能否得到保險賠償呢？根據香港法例，任何道路使用者必須購買有效的第三者責任保險。而根據保險公司AIG網站所表示，車主一般購買的第三者保險，所保障涵蓋的範圍都比較小，通常都是只保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，若發生意外、自身傷亡或車輛損毀卻是無法向保險公司索償，換言之若大家只購買基本的第三者保險，遇到打風落雨報銷是無法得到賠償。

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若果車主所購買的是「綜合汽車保險」，即汽車的「全保」，所涵蓋的範圍則會擴張至第三者以外，即車主自身、汽車、或是在惡劣天氣情況下所造成的人身傷亡和財物損失等等，則會包含在保險之內，保險公司會列明賠償的相關項目範圍和細則，例如在8號風求和黑雨下，被重物或大樹壓毀、被風吹翻、玻璃窗損毀、車輛因水浸而報銷等。

但車主能否得到賠償還有一重要關鍵，保險公司是會根據車主於惡劣天氣下是否有採取合理的預防措施去保障車輛免受天氣破壞，如果車主於惡劣天氣下仍然在沒必要的情況下，駕車前往高風險地區而造成損壞，保險公司或會以車主「沒有合理地盡力避免意外發生」，而拒絕賠償。

因而各位車主，即使大家購買了車輛的全保，能夠有所保障，於惡劣天氣下都千萬別因好奇而故意駕車出外「追風」或「追雨」，不但相當危險，而且車輛有所損壞都未必能夠得到賠償喔！