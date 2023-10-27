政府工｜懲教署搶人才！懲教主任頂薪$81,400　須符合4大入職條件

紀律部門長期缺人，不少職位如警員、二級懲教助理等都是全年招聘，不過有些超筍位則並非經常有空缺。懲教署日前就「搶人才」招聘懲教主任，學歷要求彈性相當高，即使DSE畢業沒有學位都合資格申請！



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懲教署-懲教主任

月薪：$41,880起

截止日期：02/11/2023 23:59:00

+ 6

入職條件:

(I)(a)(i)持有香港本地大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，及(ii)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)均取得一級成績，或具同等成績(入職月薪：52,070元)；或

(b)(i)持有香港本地大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，或註冊專上學院在其註冊日期後所頒發的文憑，或香港其中一所理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院所頒發的高級文憑，或香港高等教育院校所頒發的獲認可副學士學位，或具同等學歷，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：49,505元)；或

(c)(i)持有由香港護士管理局所頒發的註冊證明書(第二部)及有效的執業證明書，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：49,505元)；或

(d)(i)(1)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(2)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：46,925元)；或

(e)(i)持有香港其中一所理工大學/理工學院的社會工作文憑，或具同等學歷，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：46,925元)；或

(f)(i)持有由香港護士管理局所頒發的註冊證明書(第一部)及有效的執業證明書，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪: 46,925元)；或

(g)(i)(1)在香港中學文憑考試四科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(2)在香港高級程度會考一科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷，及(ii)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績(入職月薪：41,880元)；

(II)能操流利粵語及英語；

(III)通過體能測驗；及

(IV)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

督導初級人員、在囚人士、教導所/更生中心/勞教中心的青少年罪犯及戒毒所的戒毒者；或在監獄醫院或懲教設施的更生事務組工作；或在懲教設施擔任指定的膳食工作；以及執行其他獲指派的工作。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》規管，以及須要穿著制服或須輪班當值及居於部門宿舍。)

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第6點(每月41,880元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月81,400元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，受聘人士或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/files/common/GF340.pdf)下載。

申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請懲教主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。