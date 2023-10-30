大阪道頓堀地標「金龍拉麵」敗訴要斬龍！恐「後庭不保」網民咁睇

日本大阪道頓堀向來是遊客的熱門旅遊點，當中蟹道樂和金龍拉麵因有蟹和龍作外牆雕像更成為地標，成為不少港人的打卡位。不過近日有日媒報道，指該金龍雕像的龍尾部分因突出被隔離舖業主入稟要求拆除，最終法院26日裁定金龍敗訴，必須拆走龍尾。



MBS News截圖

綜合日媒報道，金龍拉麵店舖正面上方是龍頭和龍身，龍尾從面向隔離物業的一幅牆面突出。隔離物業的業主表示，正打算在金龍旁邊興建一座新建築，但指簷篷和龍尾越界侵佔其土地，影響其土地使用權，故入稟要求對方清拆龍尾。

金龍拉麵則表示反對，辯稱拆除成本高昂，也會損害品牌形象。金龍並指根據法例「取得時效」的規定，佔用土地超過10年便可判斷為金龍所有，而金龍拉麵的雕像大約於1992年製作，已超過10年。

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不過10月26日大阪地方法院判決，由於龍尾伸出的部份確實「越界」，導致原告無法建造新建築，故法官下令金龍須拆除龍尾，以及該面牆上的遮陽篷。記者訪問曾光顧過金龍的食客，有人說拆尾會「貽害形象」，但也有人認為，從未注意過龍尾，拆除也無影響。金龍拉麵就判決結果回應「不予評論」。

網民對於金龍敗訴要拆龍尾議論紛紛，不過卻一面倒認為其實「後庭不保」跟食物質素無關係，「難吃跟尾巴沒關係吧」、「金龍拉麵超難吃」、「難吃才是特色」、「咁多人排隊就係要試吓佢有幾難食」，而早前香港youtube頻道點cook guide的馬田才親身去金龍立食拉麵，狠批湯底似生菜魚肉的胡椒粉湯底，叉燒也很「柴」，看來金龍與其關注條龍尾，倒不如留意下食物質素。