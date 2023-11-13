連登仔大戰鏡粉！發起「叱咤男歌手」棄姜濤投他 網民：玩咁大?

一年一度的「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」投票今日（13日）中午12點正式開始，不少歌迷尤其鏡粉早已報署「投選男歌手／投選組合」，為自己的偶像爭一席位，而當中最愛矚目必定是「我最喜愛的男歌手」今年會花落誰家。過去數年都是MIRROR人氣成員姜濤和盧瀚霆之爭，不過今日（13日）就有連登仔在討論區發起為阻止MIRROR成員奪得獎項，呼籲全民投給這一位近月被連登仔追捧的男歌手，究竟是哪一位？



無可否認跟去年相比，今年MIRROR的人氣確有點下滑，加上姜濤近月是非多，「咪嘴事件」更滿城風雨，弄得姜糖也很擔心姜濤的狀況。而今日是一年一度「2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」投票開始，「我最喜愛的男歌手」更是一眾歌手和粉絲必爭的兵家之地，已經有不少鏡粉和個別成員粉絲號召大家投票，希望可以留住聲勢。

不過，今日卻有連登仔在討論區帶風向提出動員，「我呼籲全世界票投尹光」，不夠半日已經有1516個正評。不過連登仔的反應兩極，有網民認為光B（尹光暱稱）最近在演唱會中表現大勇，而且是真唱家班，大熱的「Dear Myself」更是有誠意之作，「成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」，更指「連登係咪小眾就睇呢鋪」。

不過也有網民認為這樣做是玩爛樂壇，「唔想姜疇 AL拎我都可以理解......講得出投尹光 你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「咁投法 咪等同以前投古天樂一樣」、「正正經經投返啲識唱既歌手唔得?」

2018年度叱咤我最喜愛的男歌手由古大樂奪得。（叱咤圖片）

綜觀過去三年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮賽果，自姜濤奪得2020年度叱咤「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，MIRROR及各成員開始廣為香港人認識，其後兩年不少大獎都由MIRROR或其成員奪得。不過今年若連登仔真發起動員，未知會否有能力影響賽果。大家又對事件有何看法呢？