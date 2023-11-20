政府工空缺｜9份筍工月薪15- 79K　文體旅局請經理75K需符6大條件

政府近日再釋出多份政府工，《開罐》為大家整合9份政府筍工，當中涉及8個政府部門請人，有4份更是俗稱鐵飯碗的公務員約！政府飛行服務隊和民安隊都罕有出招聘，而沙田民政署也請行政助理，有志加入公務員行列就看看有無一份啱你心水。



【政府飛行服務隊-三級空勤主任 】

月薪：$27,510起

截止日期: 30/11/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) (1) 在香港中學文憑考試有五科包括數學科及一科理科成績達第3 級(或同等程度) 或以上，或具同等學歷；或

(2) 在香港高級程度會考有兩科高級程度科目成績達E級或以上，以及香港中學會考有另外三科成績達第3級／Ｃ級或以上，其中包括數學科及一科理科，或具同等學歷 (入職薪金: 每月港幣30,770元) ；或

(ii) (1) 在香港中學文憑考試數學科及一科理科成績達第3級或以上，另有三科成績達第2級(註1)(或同等程度)或以上，或具同等學歷；或

(2) 在香港中學會考數學科及一科理科成績達Ｃ級或以上，另有三科成績達第2級／E級或以上，或具同等學歷 (入職薪金: 每月港幣27,510元) ；

(b) 如上述(a)(i)或(a)(ii)項並不包括英國語文科，則申請人須符合在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科成績達第2級(註2)或以上的語文能力要求；

(c) 能以粵語及英語有效溝通；

(d) 通過視力評估；

(e) 通過空勤主任能力傾向測試；

(f) 通過空勤主任體格檢驗；

(g) 通過體能測試；

(h) 通過游泳測試，包括水上拯救能力的評估; 及

(i) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行符合其所獲取的資格和級別的飛行職務；

(b) 執行行動人員的職務；及

(c) 按照部門的要求，執行相關的支援行動及一般職務。

註﹕須遵守政府飛行服務隊條例有關紀律事宜的規定及可能須穿著制服及輪班工作。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第8點(月薪港幣27,510元)或紀律人員(主任級)薪級表第1a點(月薪港幣30,770元)，至紀律人員(主任級)薪級表第18點(月薪港幣76,170元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組 ，信封面須註明申請的職位名稱。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

在網上遞交申請的人士，須在2023年12月7日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【房屋署-助理屋宇裝備督察】

月薪：$30,870起

截止日期 :01/12/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院或同級院校所頒發的電機工程、機械工程、電力裝置及屋宇裝備或屋宇裝備工程文憑或高級証書，或具備同等學歷；

(b)在取得上述資格後，具有3年與屋宇裝備安裝工程及維修保養工程有關的工作經驗;

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助監督房屋委員會轄下樓宇的屋宇裝備安裝工程及維修保養工程的合約；以及

(b) 監督初級地盤人員及承辦商。

薪酬:

總薪級表第13點（每月30,870 元）至總薪級表第23點（每月50,045 元）

聘用條款:

獲錄取的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申 請 表 格 [G.F.340 (Rev. 7/2023)] 可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

申請人須把填妥的申請表格連同(a)學歷及專業資格的證書副本、成績單副本及(b)工作證明，

送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。請在信封面上註明「申請助理屋宇裝備督察職位」。

申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)在網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2023年12月8日或之前把上述(a)和(b)項所有證明文件送達上列聯絡地址。請在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【社會福利署-社會工作助理】

月薪：$ 24,380起

截止日期 :30/11/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者（第1類） ； 以及

(b) (i) 持有由香港其中一間理工學院／理工大學頒發的社會工作文憑，或具備同等學歷 ；或

(ii) 持有由香港社會工作訓練學院校務委員會頒發的社會工作證書；或

(iii) 持有由一所註冊專上學院於註冊日期後發出的社會工作文憑，或具備同等學歷 ；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並且能操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 提供個案工作服務；

(b) 規劃、籌備和推行各項小組活動和計劃；

(c) 為屯門兒童及青少年院的受照顧者提供督導、指導及輔導服務；

(d) 評估長者的長期護理需要；

(e) 協助推行社會福利計劃；以及

(f) 處理部門熱線服務的市民來電。

薪酬:

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須在申請書上詳列其資歷及相關工作經驗。有關資料應包括–

(a) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別；以及

(b) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

以親身或郵寄方式遞交的的申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組 。請在信封面上註明「申請社會工作助理職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。

在網上遞交申請的人士，須於2023 年 12 月 7日或之前把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封及每張證明文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

【文化體育及旅遊局-經理(多媒體)（創意香港） 】

月薪：$75,585

截止日期 : 30/11/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的媒體傳播、市場學、公關、廣告或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年有關媒體傳播、市場推廣、公關、廣告、企業傳訊或活動管理的工作經驗，其中最少有三年擔任管理職位；曾在政府、半官方機構或公營服務界別負責項目管理工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利英語、粵語及普通話；

(e) 精通應用軟件(包括中英文文書處理、Excel及PowerPoint)；以及

(f) 能獨立工作，具良好的解難、分析、組織和溝通技巧。

職責:

(a) 就提交／優化創意智優計劃撥款申請的事宜，協助聯繫來自四個創意界別(即廣告、數碼娛樂、音樂和電視界別)的有意申請人，為他們提供便利；

(b) 協助向創意智優計劃獲批申請的項目主辦單位提供技術意見和建議，以及統籌項目主辦單位與相關政府決策局／部門之間的聯繫工作；

(c) 協助與轄下創意產業持份者建立網絡和促進合作，並在支援制定發展和推廣轄下創意界別的政策及策略上提供協助；

(d) 在高級官員要為轄下創意界別出席／主持創意智優計劃獲批項目的活動時，協助提供支援，例如進行活動前評估、視察場地、擬備簡介資料等；

(e) 協助制定有關創意產業發展的政策和策略及為轄下創意界別尋求《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)下的進一步開放措施，並為出席CEPA相關會議的高層管理人員提供支援，以收集業界意見；以及

(f) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

填妥的申請表格連同工作證明副本(適用於所有申請人)及修業成績單副本或其他學歷證明文件副本(適用於持有由本港以外學府頒授的學歷的申請人)，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【教育局-課程主任 [校本課程發展(中學)－物理/科學、科技、工程、藝術和數學教育]】

職位名稱: 課程主任

薪酬:$79,930

+ 3

截止日期 :01/12/2023 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授有關物理、科學、科技或工程的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(e) 於取得有關學歷後，具備不少於6年科學、物理及／或科學、科技、工程、藝術和數學(STEAM) 教育的教學及／或參與相關課程發展的經驗，其中至少有4年在高中任教。擁有4年或以上相關主任級別的經驗者優先；

(f) 熟悉本地教育制度和課程改革情況；以及

(g) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 就科學教育學習領域或物理科的課程發展，及／或因應課程倡議，例如科學、科技、工程、藝術和數學(STEAM)教育，電子學習、自主學習及照顧學生的多樣性等，為中學提供到校校本專業支援服務；

(b) 發展有效的學與教和評估策略及課程資源，提升學生的學習成效；

(c) 發展和提升課程領導的專業能力，並為學校舉辦專業發展活動，以促進課程發展；

(d) 推廣支援服務對學習和教學成效的正面影響；

(e) 協助學校將以實證為依據的實踐轉化成概念，以獲取在課程策劃、學與教和評估方面相關的實際情境知識；

(f) 協助處理組內的行政工作；以及

(g) 需要時執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續:

互聯網 X

郵寄 ✔️

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室 教育局課程支援分部。

【效率促進辦公室 (1823) -客戶服務主任】

月薪：$13,500起

截止日期 : 29/11/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(ai) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪15,080元；培訓後，月薪17,750元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪13,500元；培訓後，月薪15,860元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪13,500元；培訓後，月薪15,860元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

職責:

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件，實在是難得又充滿挑戰的工作體驗。此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)。

薪酬:

薪金視乎學歷而定，培訓期間(約一個月)的月薪介乎13,500至15,080元；培訓後的月薪介乎15,860至17,750元。如圓滿完成合約期，可獲發放約滿酬金。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【效率促進辦公室 （1823）-營運助理】

薪酬:月薪$15,410

截止日期: 29/11/2023 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；及

(b) 具備至少一年全職的行政支援工作經驗；及

(c) 熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字；及

(d) 具備良好溝通技巧。

申請人需接受中文文書處理速度及技能測試。

職責：

為1823中心日常運作提供行政支援，例如管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援。此職位須外勤工作。一般工作時間為上午8時45分至下午6時21分（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須於2023年11月29日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

【沙田民政事務處-行政助理】

月薪：$27,890

截止日期 : 23/11/2023 18:00:00

+ 1

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Word、MS Excel、PowerPoint、及中英文文書處理等；

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧；及

(6) 擁有公共關係、行政工作及使用繪圖及設計軟件並熟悉運用多媒體應用軟件和社交媒體平台等相關經驗或可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政支援，例如：辦公地方的安排、樓宇管理和部門交通服務，蒐集背景資料、匯報和分析資料、報告書匯編，及與有關各方聯絡等；

(2) 負責拍攝相片和影片，並以繪圖及設計軟件進行後期製作及管理社交媒體平台；

(3) 負責項目計劃的籌備，及協調項目的規劃和推行；

(4) 負責處理各項公眾申請及回答一般市民的查詢；

(5) 負責為活動提供行政及後勤支援；及

(6) 在有需要時執行其他獲分派的工作。

聘用條款:

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘。續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(2) 受聘人每星期的總工作時間為44小時(包括一小時的午膳時間)。一般而言，受聘人會於星期一至五工作。

(3) 如有需要，受聘人須於星期六、星期日、公眾假期及/或辦公時間外工作。

(4) 受聘人或須於戶外工作。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(1) 申請書[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷資格(包括修業成績表副本)及工作證明等相關證明文件的副本，於截止申請日期或之前，郵寄或親身送達新界沙田上禾輋路一號沙田政府合署四樓沙田民政事務處 。請在信封面註明「應徵行政助理職位」。

【民眾安全服務處-行動及訓練助理員】

月薪：$16,695起

截止日期: 28/11/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 達中三程度的中英文語言水平，能操流利粵語和簡單英語；

(b) 實際指導才能，並懂得示範行動工具和器材（包括影音輔助器材）的正確使用方法；

(c) 使用電訊設備的一般知識；

(d) 使用資訊科技和電腦網絡應用程式的一般知識及經驗；

(e) 最少兩年督導初級人員、青少年服務或在民防／緊急救援機構工作的經驗；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

初步入選的申請人會獲邀請參加工作相關表現測試，職能及體能測試，《基本法及香港國安法》測試及面試。投考人需通過每項的考試後，方可進入隨後的遴選程序。

職責:

(a) 監督初級員工；

(b) 指導民眾安全服務隊隊員使用工具和器材；

(c) 帶領青少年活動和提供指導；

(d) 在資訊科技／網絡環境中為訓練課程作準備；

(e) 利用電腦和資訊科技應用程式預備講義和協助教學；

(f) 保養行動和露營裝備；

(g) 協助管理訓練中心或場地；

(h) 協助執行緊急行動及／或社區服務；以及

(i) 協助管理檢疫及社區隔離設施。

薪酬:

總薪級表第3點（每月港幣16,695元）至總薪級表第13點（每月港幣30,870元）。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按個別情況以試任條款或試用條款受聘。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請人可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）遞交申請。申請人亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。該表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]須於2023年11月28日或之前（以郵戳為憑）送達九龍油麻地渡華路八號民眾安全服務隊總部助理部門主任秘書（人事），信封面須清楚註明「申請行動及訓練助理員職位」。