移英港男煲番薯糖水贈本地鄰居　 對方竟咁煮！網民爆笑:Fusion菜

所謂遠親不如近鄰，尤其移民外國同鄰居關係好，有起事來都有街坊幫手，不過有時文化不同，都會惹來不少蝦碌事。近日有移民英國的港人在社交平台指自己送給本地鄰居自家制的番薯糖水，對方事後竟表示竟用來這樣煮，令港人詫異非常。



FB群組「英國香港人生活交流區」

近日有移英港人在FB群組「英國香港人生活交流區」發帖文，指日前煲了薑汁番薯糖水給隔離屋本地鄰居享用，對方事後用一個肉醬回禮，更跟樓主大讚番薯糖水用來煮麵好好食，「搞到個心有啲過意唔去」，樓主更hashtag食物外交。

帖文一出惹來網民爆笑，「佢煮咩麵呀」、「試下肉醬煲返個湯圓」、「個味道應該好特別」、「點解睇完個心有啲隱隱作痛（麵+蕃薯糖水）」。 樓主在留言區表示，他當時已介紹是「Dessert」（甜品)，但當聽到對方用來煮麵，已經不敢想像，所以也沒有再問落去，究竟對方用來煮何種麵，「我哋聽到嗰下都唔識反應，佢哋讚嗰啲薑汁夠辣」。

The Royal UK

有網民在留言中解釋，在外國人眼中甜品99%是固體，飲用的湯都應該是「杰撻撻」，對他們來說「蕃薯糖水 match 唔到呢兩個框框」。有網民也分享曾試過煲了蓮子百合陳皮紅豆沙給本地人鄰居，「結果隔幾日我攞返個碗唧時候， 一個同我講話覺得甜得滯加咗啲鹽；另一個話好好味，加咗啲芝士整熱佢嚟食」。 網民指一樣在事前講明「authentic HK style sweetsoup係dessert」但一樣無用，「佢哋傳統嘅諗法soup係鹹食嘅…..無言」。

其實每個地方的文化及生活習慣也不同，以往也有移英港人拍攝短片，指自己即使移民英國滿2年，但依然「難以融入英國的生活」，因文化差異有許多當地人的行為，讓她「直到呢一刻都理解唔到」。👉👉👉港媽移英2年大呻英國人8大習慣「難頂」一條毛巾全家人用未算最癲