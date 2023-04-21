港媽移英2年大呻英國人8大習慣「難頂」一條毛巾全家人用未算最癲

近年有不少港人選擇移民英國，而於網上時不時都會看到有港人分享指移民到當地後，因文化差異生活上都有各種不適應。日前有一名移英港媽發布影片指自己即使移民英國滿2年，但依然「難以融入英國的生活」，因文化差異有許多當地人的行為，讓她「直到呢一刻都理解唔到」，更狂數8大英國人令她「頂唔順」的生活習慣...



圖自「Moon媽在英生活」YouTube頻道

近日，一名移英港媽於個人YouTube頻道「Moon媽在英生活」上發布影片分享指，自己直至今個月(4月)已移英足足滿兩年，但她表示於英國住得越久，與本地人相處後便發覺自己因文化差異，根本「難以融入英國的生活」，當中她更列出於英國生活兩年，8大英國人超「難頂」生活習慣!

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1.早上沖涼/唔係日日沖涼

港媽表示，不單是英國人，其實很多歐洲人都習慣於早上洗澡，夜晚並不會洗，除非真的出很多汗，否則一般都只會於早上洗澡。因對於他們來說「只要沒有出汗個身就係乾淨」，冬天時他們甚至不會每天都洗澡，而是隔日或隔兩日才沖一次。

2.唔着拖鞋/入屋唔除鞋

英國人可能都因家中有地毯，所以一般都不習慣著拖鞋。他們不但不穿著拖鞋，他們更會於家中穿著外出的鞋走來走去。但他們亦不會經常清洗家中的地毯，有時候可能是兩三個月才會洗一次。她更補充道到英國人的家中千萬不要使用他們的毛巾，因他們不但會將毛巾放於地上來印乾腳，毛巾更是全家人共用的，甚至「不介意畀客人用」。

3.洗碗唔沖水

港媽指，英國人洗碗後碗蝶上都會有很多泡泡，那並不是因他們洗得不乾淨，而是他們認為「洗碗唔沖水才乾淨」，若沖水的話碗蝶上會有水跡。這令港媽表示「難道英國的洗潔精比較安全可以進食?」，更反問「難道你地唔覺得食洗潔精落肚好恐怖咩?」。

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4.食薯片餅乾做正餐

圖自零食大王

英國常被稱為「美食沙漠」，當地人對食的要求很低，低的程度到「同一款食物客亦連續重複食很多次」，甚至正餐「只食一包薯片或幾塊餅乾」，對他們來說是很正常的事。對於英國人來說，他們更可以不食「菜」，菜並不是必須品，於英國的超市菜的種類亦相當少。

5.食物跌咗落地照食

港媽形容，英國人並不像香港人注重衛生，他們的食物若掉在地上，不論是家的地板還是街上，都依然會「照執起來食」。她曾看到一位英國媽媽將一個跌在超市地板的奶嘴，撿起來便直接放到小朋友的口中，讓她「諗返起都覺得好污糟」。

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6.肉類唔洗就食

資料圖片

於煮食前，英國人並不會將肉類先清洗才烹調，是因他們認為未煮的肉類上有許多細菌，若沖洗的話，沖洗的過程水花四濺，有機會讓細菌到處傳播，而且煮食的過程高溫能殺死細菌，所以不同特別拿去清洗。但港媽則表示，她還是習慣「洗生肉」，因她覺得不洗「好似會有啲血腥味」。

7.英國人唔怕凍

冬天時，於英國街頭上很容易會看到有人穿短袖，比例大概是「10個裡面有2個人」。她表示外國人的身體比亞洲人「好像都比較強壯」，她自己於英國兩年都依然怕凍，有一次冬天時幫女兒穿很多衣服，更被老師笑指「做咩將佢包到成分禮物咁」。

8.英國人的「英式幽默」

港媽表示，英國人的英式幽默是一種語言藝術，英國人好鍾意「冷嘲熱諷」，不過他們實質並沒有「寸你」的意思。她指，有時候雖然明知對方純遂開玩笑，但「聽到都仲係有啲尷尬」。此外英國人很多時候更是「表裡不一」，並不會將心中的說話告訴你，很多時候他們說和你所想的意思可以完全不同。

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港媽補充道，其實每個地方都有獨特文化，而文化是「沒有對錯」，如若大家融入不了，亦不需強迫自己融入，最緊要的是大家覺得舒服便可以。對此，網民看見後都表示「佢哋真係食細菌對病毒大」，「完全接受唔到」，「接受唔到入屋唔除鞋」，有網民指英國人真實連涼都好少沖，「佢哋多數係抹身」，更分享除了港媽所說的8件事，亦接受不了「佢哋落雨都照樣掉個bag落草地(泥地)後去踢波」。但有網民則表示「我哋係唔會跟到當地人一樣，但最緊要活得開心，我有我style」，「自己生活習慣自己知，不用理會當地人的生活習慣」，「活得開心最緊要」。