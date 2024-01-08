辦公室風水2024｜擺設佈局+方位宜忌 麥玲玲教4招防小人 少勞多得

辦公室風水2024｜轉眼來到龍年，打工仔新一年當然想升職加薪、少勞多得，除了努力工作外，風水玄學上又有什麼妙法可以開運招財、化解小人是非呢？堪輿學家麥玲玲教你4招風水擺陣，助你升職防炒、旺桃花、避是非！



打工仔最想升職加人工！（《自體發光辦公室》劇照）

【辦公室風水2024】第一招：升職加薪

想升職加薪，應在辦公室催旺文昌星（今年在西北）及當旺財星位置。宜用流動性強而又帶綠色的物品（例如四枝富貴竹），催旺升職機會。另外，西南的九紫星為本年最強的吉星，此處宜多放紅色物品或紫晶擺件。如此雙管齊下，更有望升職加薪。

如果覺得工作經常事倍功半、多勞少得，有機會是座位有煞氣侵襲，如坐位太近洗手間、對着尖角皆會形成煞氣。如果只有辦公桌，最簡單就是在正前方或旁邊放一塊水松板。如有獨立辦公室，應貼上大幅海報或拉下窗簾。

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【辦公室風水2024】第二招：旺人緣

桃花旺代表人緣旺，今年桃花方位在正東，正東佈置得越鮮豔，人緣越旺。水種植物亦可加強人際關係，如果辦公室不便鋪張又想旺人緣，不妨在桌面放一盆水種小植物。

【辦公室風水2024】第三招：防裁員

如果想保飯碗，辦公室的座位就要有「靠山」（如背後靠牆或高櫃遮擋）。如辦公椅背後無大物遮擋，一般會削弱運勢，易受煞氣所沖，所以最好在背後掛上意象祥和的山水畫、加高椅背或擺放八粒石春。

【辦公室風水2024】第四招：避是非

辦公室最怕遇到人事不和、是非滿天飛，想減少是非之爭，今年切忌在中宮位置動土。由於今年中宮位為是非星降臨，切勿在此擺放流動性強的物品及經常搬動的物品，即可避免爭吵衝突。適宜擺放紅色物品及黑曜石水晶，助減弱是非星的力量。

如果自問別人對你的不滿多屬誤會，可能是在公司所坐的方位特別招惹是非。可在辦公桌，以指南針找出流年「三碧是非星」飛臨之處（甲辰年的三碧星在中宮），然後在該方位多使用紅色物品（小地氈、滑鼠墊、紙鎮及文件夾），或在椅背掛上紅色外套，以化解不利影響。

資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。